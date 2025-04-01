2隻台灣黑熊受困台東山區套索 巡守隊救援後野放

2隻台灣黑熊誤入套索，被桃源部落族人救援。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/01 15:11

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署昨（31）日下午2時許，接獲台東縣延平鄉桃源部落巡守隊員余俊雄等5人通報，在海拔725公尺的原住民保留地與國有林交界處，發現2隻台灣黑熊受困套索。台東分署獲報後，除了桃源族人外，也立刻邀集野灣野生動物保育協會與隔壁的永康部落巡守隊共同救援，經獸醫師檢視2熊前肢雖略有外傷，但功能無礙，即讓2熊在麻醉甦醒後自行離去。

台東分署說，參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」的桃源部落，31日於周邊山區執行黑熊棲地巡護時，聽見不明的動物叫聲，循聲發現竟是兩隻黑熊分別受困於相距約10公尺的套索陷阱，立即通報台東分署。分署獲報後立刻邀集野灣醫療團隊協助，而除了在地的桃源部落族人參與外，鄰近的永康部落巡守隊也主動請纓協助救援，加上分署同仁總計40人陸續趕赴現場。

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經檢視，2隻黑熊為一公一母，公熊體重60公斤，母熊43公斤，兩隻黑熊均為左前肢受困套索，因僅輕微外傷，經現場清創並評估無感染風險後，眾人退至遠距觀察，讓2熊在麻醉藥效消退後，於原地甦醒自行離去。

台東分署強調，此次能快速完成黑熊救援並原地野放，主要歸功於桃源部落巡守隊平時積極投入棲地巡護，因而能及時發現、通報，這也是在地社區共同協力，同時成功救援兩隻黑熊的首例。

發現受困黑熊的延平鄉桃源部落棲地巡守隊青年們表示，當下情緒非常緊張，除了擔憂黑熊是否受傷，也期望救援人力盡快趕抵，所幸通報機制及平時演練奏效，讓救援得以順利完成。有族人表示：「我們一起幫助部落的好鄰居黑熊平安回家了！真是好開心，也鬆了一口氣。」

為防範類似情況再發生，延平桃源部落巡守隊員也在今（1）日會同臺東分署同仁前往黑熊受困地點周邊，地毯式搜尋是否尚有來源不明陷阱。此外，由於台灣黑熊族群擴張，活動範圍已進入淺山甚至山腳聚落周邊，山區農民與部落族人若有傳統狩獵與防治獸害需求，請洽分署各工作站免費換發不會誤捕黑熊的改良式獵具。

2隻台灣黑熊誤入套索，被桃源部落族人救援。（記者黃明堂翻攝）

2隻台灣黑熊誤入套索，被桃源部落族人救援。（記者黃明堂翻攝）

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