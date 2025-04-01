4/3、4/4富基魚市「花枝一番賞」 消費滿額送抵用券、限量小點試吃

漁業處指出，俗稱花枝的「虎斑烏賊」富含蛋白質，台灣北部、東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要產季。（新北市漁業處提供）

2025/04/01 15:51

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市石門區的富基魚港漁獲豐富，市府漁業及漁港事業管理處指出，現值花枝產季，富基魚市4月3、4日推出「富基花枝一番賞」活動，來魚市生鮮攤單筆消費滿額送抵用券，還能抽鮮凍花枝，活動期間現場更提供限量炸花枝、花枝丸、花枝油飯等各式花枝小點試吃（活動期間上午11點、下午1點、下午3點發放），民眾來玩之餘還能觀賞「老梅綠石槽」的特殊美景。

漁業處指出，俗稱花枝的「虎斑烏賊」富含蛋白質，台灣北部、東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要產季，富基魚市可讓消費者近距離觀察並選購鮮活花枝，挑選花枝主要看商品眼睛是否明亮、表皮有無破損，以及整體光澤和透明程度。

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漁業處說，富基魚市於3、4日推出「富基花枝一番賞」優惠活動，於生鮮攤單筆消費滿2000元就送100元抵用劵，乾貨及生魚片攤單筆消費滿500元即送50元抵用劵，還可以抽鮮凍花枝1份或冷凍海瓜子、保冰袋等好禮，每日限量210名；活動期間現場也有花枝小點試吃活動，於活動期間上午11點、下午1點、下午3點發放，各時段各品項限量200份。

享美食之餘，還能享美景，漁業處表示，鄰近的老梅綠石槽每年3至5月是最美的時期，現正布滿綠色海藻，彷彿把整個海岸披上一層「抹茶地毯」，民眾出發前可先至交通部中央氣象署網站查詢石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間；不遠處還有「老梅迷宮」、「富貴角燈塔」可以造訪，歡迎大眾把握最適合到海邊旅遊的時節，前來吃美食、看美景。

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