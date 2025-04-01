為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4/3、4/4富基魚市「花枝一番賞」 消費滿額送抵用券、限量小點試吃

    漁業處指出，俗稱花枝的「虎斑烏賊」富含蛋白質，台灣北部、東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要產季。（新北市漁業處提供）

    漁業處指出，俗稱花枝的「虎斑烏賊」富含蛋白質，台灣北部、東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要產季。（新北市漁業處提供）

    2025/04/01 15:51

    〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市石門區的富基魚港漁獲豐富，市府漁業及漁港事業管理處指出，現值花枝產季，富基魚市4月3、4日推出「富基花枝一番賞」活動，來魚市生鮮攤單筆消費滿額送抵用券，還能抽鮮凍花枝，活動期間現場更提供限量炸花枝、花枝丸、花枝油飯等各式花枝小點試吃（活動期間上午11點、下午1點、下午3點發放），民眾來玩之餘還能觀賞「老梅綠石槽」的特殊美景。

    漁業處指出，俗稱花枝的「虎斑烏賊」富含蛋白質，台灣北部、東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要產季，富基魚市可讓消費者近距離觀察並選購鮮活花枝，挑選花枝主要看商品眼睛是否明亮、表皮有無破損，以及整體光澤和透明程度。

    漁業處說，富基魚市於3、4日推出「富基花枝一番賞」優惠活動，於生鮮攤單筆消費滿2000元就送100元抵用劵，乾貨及生魚片攤單筆消費滿500元即送50元抵用劵，還可以抽鮮凍花枝1份或冷凍海瓜子、保冰袋等好禮，每日限量210名；活動期間現場也有花枝小點試吃活動，於活動期間上午11點、下午1點、下午3點發放，各時段各品項限量200份。

    享美食之餘，還能享美景，漁業處表示，鄰近的老梅綠石槽每年3至5月是最美的時期，現正布滿綠色海藻，彷彿把整個海岸披上一層「抹茶地毯」，民眾出發前可先至交通部中央氣象署網站查詢石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間；不遠處還有「老梅迷宮」、「富貴角燈塔」可以造訪，歡迎大眾把握最適合到海邊旅遊的時節，前來吃美食、看美景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播