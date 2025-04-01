大學程式設計先修檢測變革 場次倍增、實作採分級進行

由台師大主辦，可提供高中職學生自我檢驗程式設計學習成果及選才參考的「大學程式設計先修檢測（APCS）」，優化措施將於114學年度啟動。（記者楊綿傑攝）

2025/04/01 15:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕由台師大主辦，可提供高中職學生自我檢驗程式設計學習成果及選才參考的「大學程式設計先修檢測（APCS）」，優化措施將於114學年度啟動。台師大表示，檢測場次從1年3次增為6次，且實作題實施分級選測，有2種題本可選擇。

台師大說明，優化措施第一項是，檢測場次從1年3次增為6次，由原本的 1、 6、10月舉辦，增加為 1、3、 6、7、10、11 月皆辦理檢測。

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此外，「程式設計實作題」更名為「程式實作」，且將分初級、中級、中高級、高級等4種測驗等級供選測，提供C /C++、Java及Python 語言撰寫程式，每個等級皆有3道試題。檢測時間從原本4題150分鐘改為3題120分鐘。

而「程式設計觀念題」則更名為「程式識讀」，且原測驗兩節次共120分鐘改為1節次90分鐘，且除了既有的C程式語言題本外，也增加 Python程式語言題本供應測者選擇。

台師大說明，由於參加檢測人次逐年攀升，檢測座位數也趨近飽和，為提升檢測能量及優化檢測制度，參考國內外檢測模式，實施更有彈性的分級應測措施，盼檢測資源能更有效運用，將考量過去每人參與檢測次數，另行研議檢測費用各項優惠方案。

台師大也提到，優化措施詳細資訊除將公告於APCS官網外，為協助教師了解此次優化措施相關細節，近期也將會辦理數場次教師研習暨說明會。

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