首都客運北宜路線清明連假加密班次 票價6折、省60分鐘車程

北宜班車依序進入市府轉運站。（首都客運提供）

2025/04/01 14:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕首都客運今（1）日宣布，因應清明連續假期疏運，自4月2日週三起到4月6日週日止，增開1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次，不需預約座位，到站20分鐘內都可以順利上車。

另外，1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車維持正常營運，羅東轉運站發車時間為05：20、23：00；市府轉運站發車時間為06：10、24：30。

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首都客運表示，除了加密班次以外，自4月2日週三起到4月6日週日止，搭乘北宜國道客運享票價優惠，其中1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價80元（原價136元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價70元（原價124元）、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價60元（原價103元），約為原價6折。

首都客運表示，為鼓勵民眾利用國道客運轉乘市區公車，自4月2日週三起到4月6日週日止，使用電子票證搭乘北宜國道客運轉乘公路客運、宜蘭市區公車或雙北市區公車，可享基本里程或一段票免費優惠。

首都客運表示，針對連假期間四人同行搭乘北宜國道客運，或搭乘北宜國道客運於當地租車的旅客，自4月3日週四起到4月6日週日止，另有東部加碼優惠：

1、在地有腳租賃優惠：憑北宜國道客運購票證明，向指定業者租車可享租車優惠。租車民眾持汽機車出租單及國道客運購票證明，可加碼再享有國道客運票價折抵，一張汽車出租單折抵200元，一張機車出租單折抵100元。本項優惠不可與「四人同行一人免費」折抵國道客運票價重覆抵退。

2、四人同行一人免費：使用台灣好行在地體驗行程套票，或於當地飯店、合法民宿住宿的民眾，凡四人持來回票搭乘1570、1571、1572等國道客運路線，即可享一人國道客運票價免費優待，倘於回程檢具台灣好行套票證明，或當地飯店、合法民宿住宿證明，可再折抵200元。本項優惠不可與「在地有腳租賃優惠」折抵國道客運票價重覆抵退。

首都客運表示，連假期間北宜國道客運加密班次疏運，加上國道五號實施大客車優先通行措施，相較於自行開車可為民眾節省40到60分鐘旅行時間，加上票價優惠及東部加碼等好康方案。

乘客於羅東轉運站上車。（首都客運提供）

北宜班車於宜蘭轉運站。（首都客運提供）

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