抓住春天的浪漫！彰化桐花祭4/12登場 五大亮點搶先曝光

油桐花以其純潔的白色和淡雅香氣迷人，花朵盛開時，為山區披上一層雪白的浪漫，每年4月中下旬到5月上旬為盛開期，因此又被冠上「五月雪」美名。（圖縣府提供）

2025/04/01 14:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一次的浪漫桐花季又來了！邁入第20年的「彰化桐花祭」將在4月12日至27日盛大登場，今年五大亮點，從150元在地限定餐盒、長青卡專屬行程、打卡抽GARMIN健康手錶，到一日遊送消費券、限量明信片免費拿，錯過真的要等明年！縣府邀請全國民眾把握春光，到八卦山賞桐花、吃美食、逛市集，一起感受春天的幸福氛圍。

五大賞桐區為彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄。目前桐花還沒盛開，不過預估清明連假過後就會開始綻放，越接近五月花況越美，想拍照的朋友記得提早安排時間。

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亮點一，今年首度推出社區風味便當，使用在地食材製作，每盒只要150元，活動期間都可預訂，美味又能支持農民。亮點二，為了讓銀髮族也能賞花無負擔，今年與旅行社合作推出「長青卡賞桐一日遊」，4月14日至25日共規劃11條專屬路線，只要有長青卡就能參加。

亮點三打卡送好禮，只要在五大賞花地點或「桐花之夜」活動中拍照，並上傳社群加上「美好彰化幸福桐遊」字句，就能兌換抽獎券，有機會抽中GARMIN健康手錶、咖啡機、帳篷、露營推車等超實用好禮。

亮點四一日遊送抵用券，民眾參加「桐遊彰化小旅行」或平日跟團走彰化線、員林線、芬園線，填寫問卷就送50元市集消費券，限量1600份，送完為止。亮點五限量明信片免費拿，4月12日活動首日，到福田賞桐生態園區可免費領取限量桐花明信片，還能蓋上活動專屬紀念戳章，寫給親朋好友，留下春天最美回憶。

此外，兩場免費的「桐花之夜」表演，4月26日由十鼓擊樂團、27日由長榮交響樂團帶來精彩表演，地點都在彰化縣立體育場，免費入場，音樂迷別錯過。

4月19、20、26、27日共四天，在彰化火車站有接駁車發車，每30分鐘一班，沿途經過日月山景農場、福田賞桐生態園區、螢光橋、挑水古道等熱門景點，每張票只要20元，當日不限次數搭乘。

每年4、5月，八卦山上油桐花盛開，宛如春雪般浪漫又美麗。（圖縣府提供）

今年彰化桐花祭活動，推出「桐遊彰化小旅行」和「長青卡賞桐一日遊」等活動，也有一日券的接駁車。（圖縣府提供）

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