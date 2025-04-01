為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抓住春天的浪漫！彰化桐花祭4/12登場 五大亮點搶先曝光

    油桐花以其純潔的白色和淡雅香氣迷人，花朵盛開時，為山區披上一層雪白的浪漫，每年4月中下旬到5月上旬為盛開期，因此又被冠上「五月雪」美名。（圖縣府提供）

    油桐花以其純潔的白色和淡雅香氣迷人，花朵盛開時，為山區披上一層雪白的浪漫，每年4月中下旬到5月上旬為盛開期，因此又被冠上「五月雪」美名。（圖縣府提供）

    2025/04/01 14:36

    〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一次的浪漫桐花季又來了！邁入第20年的「彰化桐花祭」將在4月12日至27日盛大登場，今年五大亮點，從150元在地限定餐盒、長青卡專屬行程、打卡抽GARMIN健康手錶，到一日遊送消費券、限量明信片免費拿，錯過真的要等明年！縣府邀請全國民眾把握春光，到八卦山賞桐花、吃美食、逛市集，一起感受春天的幸福氛圍。

    五大賞桐區為彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄。目前桐花還沒盛開，不過預估清明連假過後就會開始綻放，越接近五月花況越美，想拍照的朋友記得提早安排時間。

    亮點一，今年首度推出社區風味便當，使用在地食材製作，每盒只要150元，活動期間都可預訂，美味又能支持農民。亮點二，為了讓銀髮族也能賞花無負擔，今年與旅行社合作推出「長青卡賞桐一日遊」，4月14日至25日共規劃11條專屬路線，只要有長青卡就能參加。

    亮點三打卡送好禮，只要在五大賞花地點或「桐花之夜」活動中拍照，並上傳社群加上「美好彰化幸福桐遊」字句，就能兌換抽獎券，有機會抽中GARMIN健康手錶、咖啡機、帳篷、露營推車等超實用好禮。

    亮點四一日遊送抵用券，民眾參加「桐遊彰化小旅行」或平日跟團走彰化線、員林線、芬園線，填寫問卷就送50元市集消費券，限量1600份，送完為止。亮點五限量明信片免費拿，4月12日活動首日，到福田賞桐生態園區可免費領取限量桐花明信片，還能蓋上活動專屬紀念戳章，寫給親朋好友，留下春天最美回憶。

    此外，兩場免費的「桐花之夜」表演，4月26日由十鼓擊樂團、27日由長榮交響樂團帶來精彩表演，地點都在彰化縣立體育場，免費入場，音樂迷別錯過。

    4月19、20、26、27日共四天，在彰化火車站有接駁車發車，每30分鐘一班，沿途經過日月山景農場、福田賞桐生態園區、螢光橋、挑水古道等熱門景點，每張票只要20元，當日不限次數搭乘。

    每年4、5月，八卦山上油桐花盛開，宛如春雪般浪漫又美麗。（圖縣府提供）

    每年4、5月，八卦山上油桐花盛開，宛如春雪般浪漫又美麗。（圖縣府提供）

    今年彰化桐花祭活動，推出「桐遊彰化小旅行」和「長青卡賞桐一日遊」等活動，也有一日券的接駁車。（圖縣府提供）

    今年彰化桐花祭活動，推出「桐遊彰化小旅行」和「長青卡賞桐一日遊」等活動，也有一日券的接駁車。（圖縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播