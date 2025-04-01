北市二殯回饋金範圍擴大50名里長反彈 苗博雅：市府讓兩區里民對立

大安區昌隆里長王志剛指出，回饋金原本分配範圍是二殯周邊1公里，市府公告擴大至1.2公里不僅缺乏事前溝通，甚至無法明確說明1.2數字的計算方式，令人懷疑是否為特定圖利某里區。（記者劉詠韻攝）

2025/04/01 15:25

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能轉移至大安區第二殯儀館（懷愛館），附近不少里長盼擴大回饋範圍及金額，殯葬管理處修正回饋金自治條例，從並新增信義區、文山區共五個里擴大回饋金範圍，預計明年元旦上路，卻引發大安區近50名里長強烈反彈，今（1）日上午邀集大安區議員及里長一同討論。苗博雅批評，市府不僅讓大安和文山對立，還讓兩區的議員當夾心餅乾，呼籲議長戴錫欽應公佈基本修法後的回饋金額。

依據《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，第一殯儀館所在中山區；第二殯儀館所在大安區及相鄰文山區興泰里、興旺里、興昌里暨信義區黎忠里、黎平里及黎安里。北市殯葬處指出，各里回饋地方經費，主要根據殯儀館前一年收入的10%為基礎，並考量人口、距離等因素，再過權重分配會議討論決定，除了懷愛館在地里依條例規定分配20%，一年約600萬，其餘里則分配14萬至200萬不等。

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曾獻瑩議員強調，殯葬處修正回饋金自治條例並公告已違反議會決議，並批評市府跳過原則訂定程序逕行公布草案，完全違背整體制度檢討的議會要求；市府若要調整應先依議會綜合決議，訂定所有鄰避設施回饋金分配的公平性與合理性原則，確保程序正義與政策正當性。

苗博雅議員批評，大安里長對於市府施政一向致力執行，但在此次回饋金上卻未廣納各方意見，倉促地將文山區列入擴大範圍不僅過於草率，也未尊重大安區里長們的意見，市府不僅讓大安和文山對立，還讓兩區的議員當夾心餅乾，她並提到，「既然議長的臉書貼文稱依照科學數據，並質疑若最基本修法後的回饋金額如何變化也無法公佈，試問之後應如何提出修法？」

大安區昌隆里長王志剛指出，回饋金原本分配範圍是二殯周邊1公里，市府公告擴大至1.2公里不僅缺乏事前溝通，甚至無法明確說明1.2數字的計算方式，令人懷疑是否為特定圖利某里區。

「大安區何其無辜，每一里都有年度編列預算再走，他們為什麼要被當無限提款機擴充？」王志剛提及，文山區回饋金鄰近里都有70、80萬，直至分二館分到30多萬元，一進來就要分30萬元根本不合理，質問市府為何不討論提高內部金額，卻只想外部無限擴充？

殯葬處長張世昌坦承，此次回饋金修法對大安區確實衝擊最大，已請市府於2025年底前就臺北市鄰避設施回饋金的公平性及合理性作整體評估，檢討及訂出需要調整的方向及原則。

張世昌直言，懷愛館自去年開始營運至現在，受到影響最為劇烈仍是大安區，尤其民俗旺日大量前來致祭民眾及車輛，懷愛館前辛亥路常見塞車情形，因此即使修法調整回饋範圍，仍以保障大安區之權益為前提。懷愛館現有禮廳、冰櫃都有增加，未來正常營運收入也會逐漸成長，預期現有可領到的回饋金額不會受到影響。

松山、信義選區的國民黨籍議長戴錫欽表示，因考量為當地帶來交通衝擊，附近有不少里長盼能調整殯儀館回饋金範圍及金額，原回饋機制應重新檢討；經市府初步試算，即便範圍擴大，原本領有回饋金的各里金額只增不減，里民權益不因此受損。

殯葬管理處修正回饋金自治條例，從並新增信義區、文山區共五個里擴大回饋金範圍，預計明年元旦上路，卻引發大安區近50名里長強烈反彈，今邀集大安區議員及里長一同討論。（記者劉詠韻攝）

台北市殯葬處修正《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，將二殯回饋金補助範圍擴大納入5個里，分別是信義區雙和、惠安、黎順里，以及文山區萬盛、興邦里。 圖為二殯。（資料照）

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