裕毛屋「米油」、聯馥「乾酪」雙雙出包 邊境攔截退運或銷毀

聯馥食品進口的法國「MORBIER乾酪」被檢出大腸桿菌違規，全批7.7公斤在邊境必須做退運或銷毀。（食藥暑提供）

2025/04/01 14:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（1日）公布最新一波邊境查驗不合格名單，國內知名業者裕毛屋、聯馥食品進口商品雙雙出包，其中裕毛屋自日本輸入的米油，被驗出有致癌疑慮的縮水甘油脂肪酸酯超標，聯馥食品則輸入法國乾酪遭檢出大腸桿菌，違規產品在邊境被攔截，依規定必須退運或銷毀，未流入市面。

食藥署副署長林金富說明，裕毛屋進口的「HOKUREN米油」，經查驗發現縮水甘油脂肪酸酯含量高達每公斤1428微克，超出法定上限每公斤1000微克。該汙染物一旦進入人體，會分解為具有致癌性與基因毒性的縮水甘油，這批問題米油總重18公斤，由日本北海道深川油脂工業株式会社製造。

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林金富指出，縮水甘油脂肪酸酯屬於加工製程中可能產生的污染物，不是刻意添加的，我國自去年起加強管制，雖偶有不合格情形，但裕毛屋為首次違規，未來將提高其油品進口抽驗比例至20%到50%。

聯馥食品進口的法國「MORBIER乾酪」被檢出大腸桿菌93 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、93 MPN/g，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中允許有2個以下樣品微生物檢驗值介於10 MPN/g（mL）和100 MPN/g（mL）之間，但不得有任何一個樣品檢驗值＞100 MPN/g（mL），因此這批重量7.7公斤的乾酪在邊境必須做退運或銷毀，未來該公司進口乳製品將被加強抽驗。

最新邊境違規名單共有9批不合格產品，還包括3批日本進口的嬰兒米餅與仙貝遭驗出重金屬鎘超標，2批日本鮮草莓農藥殘留超標，以及來自印尼的春捲味脆餅、防腐劑不符規定等。

值得注意的是，日本嬰幼兒餅乾產品近半年共報驗283批，就有16批不合格，不合格率高達5.7%；草莓部分半年報驗1332批，則有17批因農藥超標遭攔，食藥署強調，針對這些高風險品項已實施百分之百邊境查驗，強化把關。

裕毛屋進口的「HOKUREN米油」，經查驗發現縮水甘油脂肪酸酯含量高達每公斤1428微克，超出法定上限每公斤1000微克，這批問題米油總重18公斤，由日本北海道深川油脂工業株式会社製造，依規定退運或銷毀。 （食藥暑提供）

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