特別兒童節禮物 漫畫系師生為幼兒園童手繪Q版肖像

台南應用科大由漫畫系學生為幼兒園小朋友繪製Q版漫畫肖像，成為專屬兒童節禮物。（記者劉婉君攝）

2025/04/01 14:54

〔記者劉婉君／台南報導〕ChatGPT「吉卜力風格」掀起熱潮，迎接兒童節，台南應用科技大學漫畫系師生則以手繪的溫度，為近200位幼兒園學童繪製Q版漫畫肖像，特別的兒童節禮物，讓小朋友好開心。

台南應用科技大學今天為幼兒園學童舉辦一場特別的兒童節活動，現場展示漫畫系師生的作品，還有cosplay裝扮成知名動漫角色如安妮亞、柯南等，每位小朋友並收到1張自己專屬的Q版漫畫肖像。

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看到自己的專屬漫畫肖像，小朋友相當開心，直說「很喜歡」。

漫畫系主任林舜青表示，南應大是全台唯一設有漫畫系的大學，漫畫系主任林舜說，AI吉卜力風潮正在熱頭上，大家難免會好奇跟風，但AI生成的風格大同小異，手繪才有溫度，手繪者的想法及筆觸，也是AI做不到的。

漫畫系大三生李佳鑫說，過去都是將漫畫角色轉換風格成為動漫角色，此次是首度將幼兒的照片轉繪成Q版漫畫，看到小朋友笑容滿面的照片，自己在手繪的過程中，也被笑容感染。

大二的潘雲也是第一次為小朋友手繪肖像漫畫，很高興小朋友喜歡這份特別的兒童節禮物。

林舜青說，一筆一畫完成的手繪作品，風格鮮明，也才有價值，AI作品大多是制式線條，20名學生手繪，有20種筆觸，不是AI可以臨摹出來的，勉勵學生要跑在AI前面，把手繪練好，基礎扎好，就不會被AI取代。

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