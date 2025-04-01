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    馬公高中歡慶82週年校慶 獲贈AI實驗室

    馬公高中82周年校慶，獲贈AI實驗室。（澎湖縣政府提供）

    馬公高中82周年校慶，獲贈AI實驗室。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/01 14:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立馬公高級中學今（1）日，舉行創校82週年校慶活動，慶祝典禮於崇正堂熱鬧登場，由校長石仲哲主持，並進行AI實驗室捐贈儀式。澎湖縣長陳光復與全校師生、歷屆校友及各界貴賓齊聚一堂，共同為馬公高中慶生，見證AI教育發展的新里程，場面熱鬧溫馨。

    陳光復感謝神通資訊科技及育秀教育基金會慷慨捐贈馬公高中AI實驗室，期盼藉由科技與創新教學的結合，讓澎湖學子也能站在世界教育浪潮的前端。同時為減輕家長負擔、讓學子安心學習，去年於馬公高中運動會時的承諾，在議會的支持下，今年起澎湖高中職學生每學年可獲得1萬元津貼補助，將用於減免午餐費、學雜費，及交通與圖書補助，最快可於下個月底前實施。

    石仲哲表示，馬公高中以「海洋立校、多元展能、公民實踐」為學校願景，致力於培養具國際視野、創新思維與社會責任感的未來人才。學校將善加利用澎湖豐富的海洋資源，結合AI技術，推動永續發展教育。

    神通資訊科技與育秀教育基金會，提供馬公高中最先進的AI設備與技術資源，並以實際行動支持AI教育的推展，讓澎湖的孩子也能站在科技發展的前沿。這項捐贈不僅為學校奠定了穩固的AI學習基礎，未來也為學生開啟通往智慧時代的大門。

    育秀教育基金會與神通資訊，共同捐贈馬公高中AI實驗室。（澎湖縣政府提供）

    育秀教育基金會與神通資訊，共同捐贈馬公高中AI實驗室。（澎湖縣政府提供）

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