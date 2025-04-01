搶救並保種瀕危野生植物 農業部生多所推救援與收容機制

公路局中和工務段、林業保育署新竹分署烏來工作站，以吊車進行枯立樟樹上心唇金釵蘭的救援行動。（生多所提供）

2025/04/01 14:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕如同搶救瀕危動物，搶救並替瀕危野生植物保種也是重要工作，農業部生物多樣性研究所在野地救援野生植物後，將不能立即安置於原生地的個體收容於該所不同海拔的研究中心，以待再「野放」回原生地，透過機制，讓野外受脅物種暫時躲避滅絕的命運。

隨人類活動對土地的需求增加，還有肥料、農藥等使用、劇烈天氣等可能改變生態等，野生植物生存環境也備受衝擊，生多所指出，近年執行受脅植物物種調查監測資料顯示，至少有8成受脅物種的族群數量持續減少，並有多個物種的族群已消失，因此建立野生植物的收容與救援機制。

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生多所表示，目前野生植物除受到人為傷害，很多也可能會面臨棲地崩塌或根系裸露等，因此會選擇到附近較安全地點就近栽種，若受傷嚴重，則會帶回處理，透過組織培養方式保存繁殖，目前已救援182個物種，其中包含20多種瀕危與極危物種。

生多所強調，建立野生植物救援與收容只是開啟第一步，野生動物有專法及經費支持救援行動，但野生植物沒有相關專法，因此目前是透過林保署的國土生態綠網計畫，串聯建立野生植物通報與救援機制，但落難植物通報、救援與否判斷、及時救援啟動、救援機制、收容場域建置、受脅植物繁殖機制研究、生育地族群補充與生態系維繫等議題仍需保育主管機關主導，再經各界研議具有效率且實用的流程。

觀霧豆蘭（EN）台灣特有種，通常都在樹冠層，容易被強風豪雨颳落。（生多所提供）

透過攀樹將觀霧豆蘭安置於鄰近大樹高位上。（生多所提供）

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