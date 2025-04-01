湖東聖帝廟「天輝號」千秋寶艦 昇天化吉返回天庭述旨

湖東聖帝廟天輝號千秋寶艦，返回天庭述旨。（記者劉禹慶攝）

2025/04/01 14:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違33年湖東聖帝廟，今（1）日舉辦行裴夏龐3府千歲寶艦昇天化吉大典，200多名信徒拂曉就集結在廟前，依照傳統科儀完成添載，浩浩蕩蕩往湖東碼頭出發，所到之處沿途家戶都放置香案，燒香跪拜送行，顯示信仰的虔誠，這是一場集結地方信仰與民間情感的大事。

湖東聖帝廟建於清朝乾隆年間，距今已有200多年歷史，廟內主祀關聖帝君和朱、葉、李、岳府等千歲爺，長年護佑湖西鄉，是當地信仰中心，成為村民心中不可動搖的精神堡壘。廟前有迎聖賢公、踏涼傘、五營等主題的藝術陶板拼貼故事牆，生動呈現當地的傳統文化，是不容錯過的文化景點。

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駐蹕湖東聖帝廟代天巡狩有斐、夏、龐3府千歲，去年降旨今年將返天繳旨，因此緊急打造「天輝號」千秋寶艦，並自今年2月22日起舉辦盛大的廟會活動，今日在法師與湖西5澳及高雄近10頂宮廟等護持下，再一次展開全村的遶境大典，依循傳統科儀祭祀下，在湖東土地公廟前港以「遊天河」方式進行昇天化吉大典，烈火在風勢助長下，「天輝號」千秋寶艦的船桅，順利的在短短的25分鐘燒毀。

聖帝廟主任委員柳瑞慶表示，聖帝廟在1982年送王後，代天巡狩斐、夏、龐3府千歲在1992年起駐蹕聖帝廟，帶給社稷合境平安，四時無災，今年完成任務後，返天庭繳旨，結束駐蹕33年的使命。

天輝號千秋寶艦，以遊天河方式昇天化吉。（記者劉禹慶攝）

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