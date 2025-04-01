清明連假國5首日車流估7.1萬輛 清晨4點湧車潮

清明連假，宜蘭縣政府交通處預估返鄉掃墓加上出遊人潮，國五首日南北雙向車流上看7.1萬輛次，公路局祭出搭乘國道客運享票價優惠，降低壅塞車流。（記者王峻祺攝）

2025/04/01 14:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕清明4天連假3日登場，宜蘭縣政府交通處預估返鄉掃墓加上出遊人潮，國道五號首日南北雙向車流上看7.1萬輛次，預計清晨4點起南下就會開始湧現車潮，直至下午緩解，因應民眾停車需求，縣內7所學校也將同步提供免費臨時停車，總計298格車位。

宜蘭縣府交通處表示，清明連假國五車流量主要集中於前2天，首日預估雙向將有7.1萬輛次，南下占4.2萬輛，清晨4點至下午4點車多壅塞；次日則有6.9萬輛次，不過以北上居多，約3.5萬輛次，北上車多時段落在下午2點至深夜。

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交通處指出，5日上午9點則會陸續出現北返車潮，直至深夜緩解，雙向合計6.6萬輛次，其中北上3.7萬輛次；連假最後1天則南下順暢，北上約早上9點至晚上10點車多，計3.1萬輛次；蘇花路廊部分，首日南下1.6萬輛次最多，北返車潮分散於5日、6日，各約1.4萬輛次。

高速公路局預計在4日、5日、6日的下午1點至6點，在國五頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口實施高乘載管制；3日零點至中午12點、4日清晨5點至中午12點於石碇坪林南向入口，進行匝道封閉。

台鐵針對清明連假進行疏運，2日至7日全線加開各級列車總計153班，其中行駛經宜蘭地區，包括彰化至花蓮的新自強列車EMU3000共10班，停靠宜蘭、羅東站；湖口至台北至台東的區間快車EMU900共8班，停靠礁溪、宜蘭及羅東站。

民眾搭乘國道客運可享平日優惠價或原票價6折，宜蘭5家客運業者適用13條路線，持票證還有在地租賃折扣，搭乘市區公車享基本里程免費，轉乘羅東至寒溪或宜蘭轉運站至大礁溪橋的幸福巴士則免費；宜蘭縣府也推薦TPASS短天期3日券299元方案，無限次搭乘範圍包括北宜通勤國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車。

宜蘭全縣約750個路邊停車格、逾100處公有路外停車場，因應遊客停車需求，連假期間提供開放中華、力行、竹林、南安、蘇澳、員山及憲明等7所國小、298格車位免費停車。

民眾清明連假搭乘國道客運，可享平日優惠價或原票價6折，宜蘭5家客運業者適用13條路線，持票證還有在地租賃折扣，搭乘市區公車享基本里程免費。（記者王峻祺攝）

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