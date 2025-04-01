用腳趾控制義大利麵？智鐵賽獎金最高15萬元

教育部舉辦智慧鐵人創意競賽，邀高中職學生們組隊參加，在遊戲中發揮多元能力，在玩樂中思考、動腦，逐一破解任務。（教育部提供）

2025/04/01 14:23

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部舉辦智慧鐵人創意競賽，跳脫傳統教育體制，邀高中職學生們組隊參加，在遊戲中發揮多元能力，在玩樂中思考、動腦，直到逐一破解任務，第一梯次初賽考驗參賽者以腳趾控制義大利麵，傳遞塑膠杯與紙杯，側重核心肌群的力量和創意思維，第二梯次初賽即日起開放報名至4月15日，5月4日將於全國北中南同步開賽，獎金最高15萬元。

教育部青年署科長呂松青說明，智鐵賽分為初賽、複賽及決賽，每年的題目皆具備創新性，且均無重複，並在實作活動的競賽中，比拚極限創意，激發高中職學生們的無限想像，再配合隊伍中夥伴的分工合作，贏得智鐵賽的最高榮譽。

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第一梯次初賽關卡考驗參賽者的實作能力，以移動球體的裝置作為命題，參賽團隊需根據乒乓球、鋼珠、彈珠、彈力球、BB彈等不同球體的特性，在有限的材料下構思有效移動球體的策略，呂松青表示，實作題考驗團隊如何精準的移動不同類型的球體，並控制球的移動方向和移動距離。

呂松青表示，智鐵賽將持續貫徹「未來不是一個單打獨鬥的世界，必須靠團隊合作解決問題」的理念，讓高中職學生們在隊伍中盡其所長，互相腦力激盪，齊心同力面對各種難題，智慧鐵人創意競賽官方網站https://ironman.creativity.edu.tw。

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