4月~8月到恆春半島住一晚 月月抽汽車、黃金

屏東縣長周春米歡迎大家來恆春玩，住一晚就有機會抽中汽車。（記者羅欣貞攝）

2025/04/01 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接恆春建城150週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者於4月至8月共同推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，民眾入住恆春半島6鄉鎮合作店家就能參加抽獎，每月都會抽出一部價值約80多萬元的汽車；屏東縣長周春米今天（1日）宣布活動啟動，希望帶起一波旅遊人潮。

屏東縣政府表示，為刺激國旅消費，除了鼓勵業者優化軟、硬體與服務之外，適逢恆春古城建城150週年，再加上「台灣祭」、「風域祭」、「南國生活節」等多項半島大型活動陸續展開，現在來屏南旅遊「正當時」。

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「恆春旅遊購GO節」活動祭出近300項獎品，包括汽車、黃金、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅等，總價值超過千萬的好禮，以及活動合作店家提供的免費住宿券等，只要來一趟恆春旅遊住宿就有機會中大獎將汽車開回家。

屏東縣政府交通旅遊處表示，只要是位於恆春半島地區，包括枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉的合法旅館、民宿，都可以加入活動成為合作店家，加入請搜尋Line id：@2025hcgo，即有專人服務。

民眾則是即日起至8月31日止，至恆春半島地區，包括枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉活動合作店家住宿，並加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，且不限次數，一張發票或活動收據，享有一次抽獎機會，住越多中獎機會越高!

屏縣府表示，每月將抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅各1台，還有黃金、掃地機器人等眾多獎項，每一獎項都價值至少5000元以上。

交旅處也說，發票或活動收據務必於住宿當月最後一日晚上11點59分前至活動官網完成上傳登錄，超過時間就無法再登錄，也就不具抽獎資格；主辦單位將於次月公開直播抽獎，4月住宿5月抽獎，以此類推，當月如未中獎不延續至次月，活動合作店家及更多活動資訊請上「恆春旅遊購GO節」官網查詢。

「恆春旅遊購GO節」除了抽汽車，還有各項豐富大獎。（記者羅欣貞攝）

「恆春旅遊購GO節」長達5個月，每月將抽出1部汽車，屏縣府宣布活動啟動，現場擺出5部汽車。（記者羅欣貞攝）

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