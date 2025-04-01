超幸福！雲林這所學校吃龍蝦大餐慶祝兒童節

四湖南光國小提早慶祝兒童節上午結合英語教學活動由學童動手做龍蝦三明治。（南光國小提供）

2025/04/01 13:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「好幸福！早餐吃龍蝦三明治、午餐吃焗烤龍蝦」！雲林四湖鄉南光國小學童張孝丞開心分享，南光國小今（1）日提早舉辦兒童節慶祝活動，上午結合英語教學活動小朋友自己動手做龍蝦三明治，中午則由校長黃瑞璋及廚工、主任及午餐祕書分工合作料理焗烤龍蝦，幫小朋友午餐加菜。

南光國小位處四湖偏鄉，學生有57人，教職員工19人，校長黃瑞璋指出，為讓孩子有個難忘又有意義的快樂兒童節，學校提早在今天舉辦慶祝活動，早上結合英語教學課程，由老師帶領學童學習龍蝦、三明治等英語，接著讓孩子自己動手做龍蝦三明治當早餐。

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午餐則以午餐結餘為孩子加菜，採購38隻大龍蝦做焗烤龍蝦，黃瑞璋指出，海產店老闆知道學校要替孩子慶祝兒童節，特別以優惠價格出售，不過料理過程不容易，首先是要把龍蝦對切，龍蝦殼很硬也不好切，他在海邊長大對處理海鮮有經驗，由他先將38隻龍蝦都對切。

接著由料理高手人事主任李冠慧、午餐祕書林玉娟及廚工王祈之接手焗烤，看到香噴噴的焗烤龍蝦小朋友驚呼連連，有人打好菜就先品嘗，也有人把其他飯、菜都吃完後再慢慢品味。

四湖南光國小慶祝兒童節學童，午餐吃焗烤龍蝦。（南光國小提供）

四湖南光國小提早慶祝兒童節，校長黃瑞璋親自做好龍蝦處理，再由廚工及午餐祕書、學校主任一起分工做焗烤龍蝦。（南光國小提供）

四湖南光國小提早慶祝兒童節，校長黃瑞璋親自做好龍蝦處理，再由廚工及午餐祕書、學校主任一起分工做焗烤龍蝦。（南光國小提供）

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