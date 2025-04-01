排碳大戶注意！碳盤查登錄4/30前須完成 登錄不實最重罰百萬

環境部提醒，年排放量2.5萬公噸以上的鋼鐵、水泥及半導體業等，須在4月30日前完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/01 14:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳盤查就像幫企業量體重，了解自身碳排量以擬定減碳「瘦身」策略。環境部提醒，年排放量2.5萬公噸以上的鋼鐵、水泥及半導體業等，須在4月30日前完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業，如登錄不實且限期內未改善，將面臨10萬至100萬元罰鍰。另碳費雖是以今年排放量計算、明年繳費，為讓業者試算碳費，環境部預計在4月底前舉辦碳費試申報平台說明會。

環境部氣候變遷署排放管理組長陳宜佳表示，針對已公告列管的第一批、第二批強制碳盤查登錄對象，包含發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、面板業等約500多家業者，一年直接排放和用電間接排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量，必須在今年4月30日前完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於10月底前完成查驗作業。

請繼續往下閱讀...

另針對今年3月公告的擴大碳盤查對象，包含服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，則是在明年4月30日前完成今年度溫室氣體排放量盤查登錄，且不須查驗、不用繳碳費。

陳宜佳表示，去年業者上傳的盤查與查驗資料曾出現一些錯誤樣態，例如有業者盤查和查驗資料數據不一致狀況、同一企業上傳錯誤廠區的盤查報告書或查驗聲明書等，提醒業者於登錄及上傳文件時，應審慎檢查；如未按時完成登錄或補正，會給予限期補正，屆期未改善者，依法可處10萬至100萬罰鍰。

明年起年排量達2.5萬公噸的排碳大戶，必須依今年的排放量繳交碳費。氣候變遷署碳費推動組長周仁申表示，為讓業者提前熟悉碳費申報流程及試算碳費繳交情境，例如依照現行廠區排放量，試算需要繳交多少碳費、能否達成優惠費率指定目標以積極採取減碳措施，規劃4月底將舉辦碳費試申報平台的說明會，向事業單位說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法