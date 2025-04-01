大甲媽祖遶境下週登場 氣象署去程沿途快閃報天氣

行動氣象服務車。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/01 14:21

〔記者林志怡／台北報導〕「2025大甲媽祖遶境進香活動」將於4月4日登場，但時值天氣變化迅速的春季，中央氣象署將在去程派出資深預報員團隊深入遶境活動，並在沿途廟宇舉辦氣象播報快閃活動，提供氣象資訊需求或建議，劇烈天氣發生前，也會通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

今年大甲媽祖遶境於4月4日晚間10點45分於大甲鎮瀾宮起駕，活動為期9天8夜，沿途橫跨台中、彰化、雲林及嘉義等4縣市。中央氣象署指出，今年氣象署連續第13年與台中大甲鎮瀾宮合作，提供在地便捷的氣象服務。

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中央氣象署說明，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，氣象署於4月4日、4月5日遶境去程（大甲至彰化）期間，由資深預報員帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，沿途也將與信眾面對面交流氣象資訊需求或建議；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

此外，氣象署指出，4月4日、7至8日及11日期間，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，在廟前廣場由氣象署資深預報員在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊，行動氣象服務車以跑馬燈形式提供天氣現況與即時訊息。

氣象署也提到，活動期間凡至行動氣象服務站下載並安裝「中央氣象署W - 生活氣象」APP，即可獲得限量紀念小禮物，歡迎信眾親臨服務站體驗並安裝氣象署的APP，隨手查詢天氣資訊，安心、舒適且安全地參與遶境活動，信眾也可使用氣象署客製化「媽祖遶境氣象服務網」獲取最即時的天氣資訊。

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