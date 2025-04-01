1年只賣一次半小時賣8萬顆 西螺黃金米粽4/2預購

一年只賣一次半小時賣出8萬顆，西螺農會黃金米粽4月2日開放預購。（記者黃淑莉攝）

2025/04/01 13:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕每年只在端午節前賣一次，西螺農會限量推出的「黃金米粽」，去年半小時賣8萬顆，一到1小時賣12萬顆，今年將在明（2）日上午8點開放預購，農會總幹事廖錦富指出，今年限量8萬顆，民眾可透過電話、農會官網及現場訂購。

廖錦富表示，黃金米粽是以西螺種植的黃金米（台農76號）加上糯米，吃起來不脹氣，內餡則是雲林在地豬肉、新社香菇、紅蔥頭及花生都是國產，今年的花生特別選用虎尾鎮農會的履歷花生，而且還特別訂購了精美的包裝盒。

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廖錦富指出，黃金米粽10多年前開賣一顆25元，因原物料一直飆漲，前幾年漲至35元，這2、3年粽葉、豬肉、香菇直直漲，農會秉持推廣黃金米初衷凍漲，但實在吃不消，豬肉一公斤漲至180元，連粽葉也飆漲，不算人工光原物料一顆成本就要35元，因此今年一顆漲至40元。

廖錦富說，黃金米粽年年搶手，去年原限量6萬顆，8點開放預購半小時網路、電話訂單即超過6萬顆，緊急關閉，但現場還有許多人排隊要訂購，處理完共有12萬顆，由於都是農會員工利用週六、週日加班包的，考量員工工作量，今年限量8萬顆，賣完即不接單。

西螺農會表示，黃金米粽預購4月2日上午8點開放農會官網、電話05-5863621及現場預購。

一年只賣一次半小時賣出8萬顆，西螺農會黃金米粽4月2日開放預購。（記者黃淑莉攝）

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