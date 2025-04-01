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    竹縣府社工師張育瑜獲全國績優社工獎

    新竹縣府社工師張育瑜（右3）獲全國績優社工獎的肯定，所有社會處同仁都為她喝采。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府社工師張育瑜（右3）獲全國績優社工獎的肯定，所有社會處同仁都為她喝采。（取自竹縣府官網）

    2025/04/01 13:33

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府社會處社工師張育瑜大學畢業後就投身老人服務領域，2021年考上社工師、公職社工師後到新竹縣服務迄今，期間承辦縣內多處公共托育機構、托育資源中心的管理與布建，從社工領域斜槓工程專業，服務對象則從老人到幼兒，成績有目共睹下，榮獲衛福部頒發今年的全國績優社工獎表揚。

    縣府社會處長陳欣怡說，張育瑜在社工領域服務近18年，她是在高中導師鼓勵下，大學就選讀社會工作系，畢業後先在醫院擔任居服督導員，後來在華山基金會從事老人服務工作。

    2021年她兼顧家庭和工作下，一舉考上社工師、公職社工師，高考、地方特考雙上榜，次年起就在縣府服務至今。

    張育瑜說，服務老人期間讓她印象深刻的工作的就是「泡澡」，因為所服務的對象多是獨居長輩或長期臥床的高齡者，他們幾乎都有四肢僵硬、肢體呈現L型的狀況，經由泡澡，可放鬆他們的身體、促進循環。

    她就曾經歷一名長輩從一開始害怕泡澡而發出「咿咿呀呀」的聲音，到最後舒服到直接睡著。也看過無法講話、沒有力氣的阿公在泡澡後，透過雙手合十的動作對她表達感謝，這讓張育瑜發現這是「很有感的服務」。

    進入公門半年後，張育瑜開始接觸公共托育機構和托育資源中心的管理與布建，對她來說雖是完全陌生的挑戰，畢竟她不僅不熟悉公文流程，也不懂建築跟相關的工程專業，但她透過研習、研讀相關資料，並申請參訪其他縣市公托，從無到有摸索、累積，把握每次的學習機會。

    所以每次到工地，她都不斷地向建築師、營造廠、現場工地人員請益，從建築材料、裝潢材質開始逐一認識和了解，同時她也從中了解營運單位的需求，像是：洗手台的高度、深度該如何才能貼心使用者等，再幫忙跟工程單位溝通。

    社工師張育瑜的服務從老人跨足到公托，服務對象年齡差距雖大，但她服務漢精進自我的態度卻如一，目前還在國立清華大學攻讀教育心理與諮商碩士學位的她，可望今年畢業拿到學位，她的同事和長官們相信，未來她的服務的廣度和深度，都將因為專業知能的擴大而再持續擴大。

    新竹縣政府社工師張育瑜（前中）從服務老人到參與新竹縣公托的布建，也是成功斜槓的典範。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府社工師張育瑜（前中）從服務老人到參與新竹縣公托的布建，也是成功斜槓的典範。（取自竹縣府官網）

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