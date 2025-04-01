「粉紅超跑」魅力太強 報名人數6天達20萬人破紀錄

「粉紅超跑」魅力太強，報名人數再破紀錄、6天達20萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

2025/04/01 13:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「粉紅超跑」的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，自3月27日早上8點受理報名，就吸引大批信眾排隊，白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，3月31日報名人數就突破去年的17萬9971人，今日一早已經突破20萬人，再創新高。

白沙屯拱天宮媽祖婆徒步前往雲林縣北港朝天宮進香為國家重要民俗，近年來報名人數屢創新高，而且增加幅度驚人。2020年報名人數5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破10萬大關達到11萬3621人、去年增加至17萬9971人。

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陳春發說，今年雖預估突破20萬人機率高，但信眾相當熱情，開放報名5天就打破去年紀錄突破18萬人，3月31日傍晚就已經達到19萬餘人報名，4月1日一早人數就突破20萬人。

因報名人數再度增加，有信眾建議可以開放網路報名。陳春發說，白沙屯拱天宮仍採取傳統的現場報名主因為讓報名信眾可以先跟媽祖婆稟告，今年將要隨鑾轎出發。

另外，陳春發也提到，由於報名人數持續增加，廟方也考慮若開放網路報名，屆時相關衣物等要寄給信眾會耗費許多人力，所以請信眾體諒。

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