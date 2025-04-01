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    高雄橋科明年完工 聯外道路用轉爐石翻新更順暢

    轉爐石改質瀝青改善筆秀東路， 提升路面承載力。（記者葛祐豪翻攝）

    轉爐石改質瀝青改善筆秀東路， 提升路面承載力。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/04/01 14:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄橋頭科學園區工程預計明年完工，可望吸引大批就業人口，為提升用路品質及產業運輸效率，高雄市工務局道工處近期針對橋科聯外道路的筆秀東路（通燕路至筆秀路）刨鋪改善，採用中鋼轉爐石搭配改質瀝青翻新路面，提升路面承載力，行駛更順暢。

    高雄橋頭科學園區位居南台灣半導體S廊帶樞紐位置，政府投入137億元打造園區公共建設，工程預計於2026年初全數完工，目前園區有25家廠商進駐，預估每年可創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會。

    筆秀東路是橋頭筆秀社區主要道路，屬橋頭科學園區聯外道路之一，也是高36線路段，可銜接省道台1線及燕巢、岡山等區內工業區，沿線除住宅林立，也有不少工廠、廠辦。

    工務局道工處指出，北高雄產業轉型，加上長期重車輾壓，加速道路老化情形，此次以強度高、耐磨損、抗車轍的煉鋼副產物轉爐石，再利用於道路鋪築，改善面積共8946平方公尺，可大幅提升路面承載力與平坦度，施工過程皆依瀝青混凝土刨鋪作業辦理。

    當地里長也對改善成果感到滿意，道工處後續將再安排周邊筆秀路改善作業，進一步提升區域路網水準。

    筆秀東路是橋科聯外道路之一，圖為改善後路況。（工務局提供）

    筆秀東路是橋科聯外道路之一，圖為改善後路況。（工務局提供）

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