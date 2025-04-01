舊鞋變希望 台南3天募集23800雙鞋、愛心啟航到肯亞

「舊鞋救命」台南募集活動落幕，滿載愛心的貨櫃啟航運往高雄港，將送往非洲肯亞。（南市環保局提供）

2025/04/01 12:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「舊鞋救命」台南募集活動落幕，三天內超過1萬1000人次熱情響應，共募集2萬3800雙鞋、12萬5000多件衣物與9350個包包，總重超過45噸。這個滿載愛心的貨櫃昨（3月31日）啟航運往高雄港，準備送往非洲肯亞，為當地孩童帶來溫暖與希望。

活動由南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會合辦，展現公私協力的強大力量，所募集45噸物資中，除了26噸舊衣為南市公告回收項目外，14噸舊鞋、5噸包包則非回收項目，得丟入垃圾車送到焚化廠處理。南市環保局表示，希望讓這些二手物品得以再次使用，真正落實垃圾減量目標，實現資源循環永續利用。

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這次活動有來自各行各業的志工積極投入，不僅讓動線流暢，縮短民眾等候時間，更讓每件物資妥善整理、裝箱。不少家長都帶著孩子送物資到現場，同時為孩子們機會教育，這些物資將幫助非洲的孩童，「讓我們小愛變大愛」。

莊姓民眾表示，看到這麼多車輛進出，一開始還擔心會很混亂，沒想到志工指揮得井然有序，動線順暢，讓大家都能快速完成捐贈。

另位鄭先生則是從東區騎著機車載著物資到會場，他說，能發揮自己的力量幫助弱勢孩童，非常有意義，已經連兩年都不缺席，希望未來多多舉辦類似活動。

慈濟慈善事業基金會等15個團體、學校與企業的熱情響應，讓這場愛心行動更具規模。1名首次擔任志工的林先生說，連續3天的服務讓他深刻體會到善意與無私奉獻的力量，大家雖然來自不同地方，但都是為了同樣的目標努力。

市長黃偉哲強調，「一雙舊鞋，可以換一個非洲孩童的快樂童年」，感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬捐贈40呎彩繪貨櫃，凝聚眾人愛心，讓資源發揮最大價值。

環保局長許仁澤表示，這次募集物資遠超1個貨櫃，剩餘物品將存放於舊鞋救命伯利恆倉庫，等待下批海運出口。他也提醒大家，快時尚雖帶來便利，但理性消費與資源循環才是永續關鍵。

台積電慈善基金會董事長張淑芬捐贈的40呎彩繪貨櫃，協助「舊鞋救命」台南募集活動順利完成。（台南市環保局提供）

「舊鞋救命」台南募集活動獲得熱烈迴響，共募集2萬3800雙鞋。 （台南市環保局提供）

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