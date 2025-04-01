微米級光纖麥克風尺寸如頭髮 有助聽障者更無礙感受聲音

陽明交通大學生物醫學工程學系教授劉承揚（右三）與團隊，攜手國研院國儀中心、振興醫院成功開發「微型法布里–珀羅光纖光學麥克風」，尺寸微小宛如一根頭髮，不受電磁干擾，未來可用在穿戴式裝置，更有助聽障者的儀器掌握聲音感受。（國研院提供）

2025/04/01 12:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家儀器科技研究中心與陽明交通大學、振興醫院等攜手，成功開發「微型法布里–珀羅光纖光學麥克風」，成本低、訊號穩定、尺寸微小宛如一根頭髮，靈敏度比現有技術提升37％，可細微捕捉聲音變化、偵測更高頻聲音，未來可用在穿戴式裝置，有助聽障者掌握聲音感受。

一般麥克風易受到強電磁場或是射頻干擾，也有電噪聲過大、靈敏度較低的問題。國研院國儀中心表示，團隊開發的「微型法布里–珀羅光纖光學麥克風」，是利用光纖與光學元件來檢測聲波引起的變化，並將這些變化轉換為可測量的光信號。

請繼續往下閱讀...

國儀中心解釋，當聲音壓力作用在麥克風的膜片上，造成膜片的變形或振動，改變了光的干涉條紋，藉由此變化轉換為電子信號來偵測聲音。整個麥克風的尺寸如同一根頭髮，同時具有優異的聲音感測靈敏度和穩定性。

而新型微米級光纖麥克風由於不含金屬材料，因此不受電磁干擾，適用於助聽器和人工電子耳，使用者可以自由進入強電磁場環境而不必擔心噪音的產生，在光聲成像、健康監測、無損檢測、醫學臨床等應用方面亦有具有巨大的商業潛力。也因解決麥克風受電磁干擾問題，成果刊登在光學領域頂級期刊《Optics & Laser Technology》。

該研究由陽明交學生物醫學工程學系教授劉承揚、振興醫院耳鼻喉部主任醫師力博宏與國儀中心協力合作，首先由力博宏發想光纖麥克風的構造概念，接著由國儀中心協助麥克風膜片製程與檢測，並由劉承揚團隊將光纖與薄膜結合，最終成功開發。

陽明交大、國儀中心與振興醫院合作開發的光纖麥克風，尺寸細如頭髮，靈敏度比現有技術提升37％，可細微捕捉聲音變化、偵測更高頻聲音等。（國研院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法