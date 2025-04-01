獨立樂團不容錯過！「新北市河海音樂季」即起報名 5/10截止

「獨立音樂大賞」今日起開放報名，誠摯邀請所有懷抱音樂夢想的樂團與歌手一同啟航夏日河海音樂夢想，圖為去年會前賽。（資料照，新北觀旅局提供）

2025/04/01 12:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕不讓盛夏留下任何遺憾！獨立音樂大賞「2025新北市河海音樂季」即日起開放報名，將在5月10日報名截止，邀請懷抱音樂夢想的樂團與歌手，把握最後機會。參加徵選可填寫線上報名表單或下載報名簡章或採紙本寄送方式報名。

新北市觀光旅遊局表示，「2025新北市河海音樂季」提供一個絕佳的表現舞台，創造與孕育眾多傑出的獨立創作樂團與歌手，讓台灣原創音樂更加多元與蓬勃發展，參賽對象為全球華人獨立創作樂團、歌手。

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觀旅局指出，參選作品將由專業評審團初選出30組晉級獨立音樂大賞會前賽，預計於6月下旬開賽，而最終前10強將於河海音樂季貢寮場大舞台決賽，角逐40萬元獎金的「海洋大賞」、15萬元獎金的「評審團大獎」與5萬元獎金的「海洋之星」獎項。相關訊息請上新北市觀光旅遊網、Facebook粉絲專頁「新北旅客」或新北旅客官方IG查詢。

「獨立音樂大賞」自今（1）日起開放報名，誠摯邀請所有懷抱音樂夢想的樂團與歌手一同啟航夏日河海音樂夢想，圖為去年會前賽。（資料照，新北觀旅局提供）

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