北捷播Time to Say Goodbye「破音」 民眾：感覺真的要說再見了

即日起至4月3日止，台北捷運藍線、紅線、綠線、橘線所有地下車站都會播放波伽利經典名曲〈Time To Say Goodbye〉。 （民眾Avery提供）

2025/04/01 13:20

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運藍線、紅線、綠線、橘線所有地下車站自即日起至4月3日止，每天有3個時段都會播放波伽利經典名曲〈Time To Say Goodbye〉。不過，許多民眾抱怨車站喇叭音質不好會破音、又播得很大聲，加上月台廣播、關門警示音等各種聲音，令人煩躁，覺得「真的很吵」。北捷表示，針對各方建議，將持續微調精進設備，並作為未來評估及改善之參考。

有民眾喊話，「北捷你能不能換首歌？再聽下去我感覺我真的要說再見了」。許多人抱怨北捷喇叭很破，有人說「我們都知道這首歌很美，但不用在這放，很擾民」。也有人打趣地說，這首歌是給上不了車的乘客聽，請他們Time to跟列車say goodbye。

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不過也有人說，這兩天上班發現捷運站都有好振奮人心的音樂，腦袋好像真的會醒。有人則建議要播應該播輕快的背景音樂，一大早播這首歌讓人上班心情更差，希望可以選讓人比較有希望跟活力的片段。

台北捷運公司表示，公司因應4月4日國際級男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）首次於大巨蛋舉辦演唱會，藉此行銷宣傳台北市城市形象，並為車站增添藝文氣息，自3月28日中午12時起至4月3日止，每天早上8到9點、中午12到下午1點及晚上10點到11點，於板南線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線所有地下車站廣播播放波伽利演唱歌曲。

北捷表示，目前除接獲旅客回應聆聽聲樂心情愉悅、搭車通勤充滿活力外，也接獲旅客對於車站廣播音量調整之反應，公司雖於廣播正式上線前，皆有調整及測試設備，但針對各方建議，將持續微調精進設備，並作為未來評估及改善之參考。

北捷表示，本案播放歌曲音檔係透過相關單位提供，公司從中挑選較為耳熟能詳且經典的曲目，於不影響週邊環境之地下車站進行播放。

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