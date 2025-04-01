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    新濱町海洋廚房能撐得比南仁湖久？ 高市海洋局長：日均萬人造訪

    「新濱町海洋廚房」從3月22日開幕迄今，平均每天造訪人數達1萬人。（記者李惠洲攝）

    「新濱町海洋廚房」從3月22日開幕迄今，平均每天造訪人數達1萬人。（記者李惠洲攝）

    2025/04/01 13:11

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鼓山魚市場由漢來集團接手後，三度開張更名為「新濱町海洋廚房」，民進黨議員簡煥宗今天（1日）質詢時，認為目前是蜜月期，「能撐得比南仁湖久嗎？」海洋局長黃登福則表示，從3月22日開幕迄今，平均每天造訪人數達1萬人。

    號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，原由南仁湖公司營運，但不到半年跌落谷底，前年「封館整修」後重新營業仍無起色；高雄海洋局去年重新招商，由漢來集團佑神公司接手，改稱「新濱町海洋廚房」，引進日本新品牌「JAPAN燒烤」等15家人氣餐廳，3月22日開幕後，人潮擠爆。

    市議員簡煥宗今天於議會農林部門質詢指出，鼓山魚市場由漢來集團接手後，更名為「新濱町海洋廚房」，他認為1個月內都是蜜月期，尤其上週六日又遇到大港開唱，人潮很多，但未來呢？若市府沒有大型活動，客群能否留住？能撐得比南仁湖久嗎？

    海洋局長黃登福表示，「新濱町海洋廚房」目前引進國內外知名品牌，有BBQ、鐵板燒、拉麵、冰品等，統計從3月22日開幕迄今，平均每天造訪人數達1萬人。

    「新濱町海洋廚房」的交通是一大罩門，黃登福坦言，鼓山魚市場場內停車位只有31個，但周邊13處停車場共有650個停車位，市府會加強在現場發放傳單宣導，營運單位也在哈瑪星捷運站開設接駁車，民眾還能騎乘YouBike。

    另對於「新濱町海洋廚房」造景，並非使用沿海地區的植栽，引起原設計師質疑；黃登福解釋說，漢來集團是利用海濱景觀，打造熱帶海島意象的植物園區；依照當初合約，設計東西的智慧產產權屬於海洋局，當初的造景歷經去年颱風，受到相當損壞，「漢來集團為了營運新場域，提出一些構想，海洋局予以尊重」。

    「新濱町海洋廚房」造景，引起原設計師質疑。（記者李惠洲攝）

    「新濱町海洋廚房」造景，引起原設計師質疑。（記者李惠洲攝）

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