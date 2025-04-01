台南四鯤鯓紅樹林河道新開放 一探市區水道風光、嚐鮮蚵

乘船深入四鯤鯓河道，探訪台南市區水道風光。（南市觀旅局提供）

2025/04/01 14:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南旅遊又有新玩法！四鯤鯓紅樹林河道水上領域全新開放，6公里航程，祭出紅樹林生態導覽、蚵農體驗、品嚐鮮蚵等豐富遊程，讓遊客一探隱身市區的水道風光。

觀旅局長林國華表示，台南市北門、將軍、七股、安南四草等許多區域都有豐富的紅樹林生態，南區四鯤鯓近期推出觀光船體驗遊程，讓遊客得以一探隱身市區的紅樹林生態水域，相當難得。

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觀光船業者進駐四鯤鯓紅樹林河道，帶領民眾看見不一樣的台南。台南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲說，四鯤鯓紅樹林生態觀光船遊程一推出即廣受好評，旅客可搭船進入蚵農平日的生活場域，探索紅樹林生態、牡蠣養殖文化，尋覓招潮蟹小小身影、欣賞白鷺鷥在河道自在翱翔。

陳廷洲推薦，遊程結合紅樹林生態導覽、蚵棚體驗，欣賞安平商港港口景緻；特別的是，此時也正是河道上無人島苦楝花盛開時節，小白花洋溢浪漫氣息，別有一番風情。航行時間約40分鐘。

林國華則分享，在「水域」行程結束後，民眾可以深入社區，以步行方式進行「陸域」的巷弄探索，認識全台開基四鯤鯓龍山寺，順遊到黃金海岸廊帶公園、龍崗天橋、鯤喜灣文化園區、鹽埕出張所等鄰近景點，或安排探訪黑橋牌香腸博物館、台灣美研院故事館、新百祿燕窩觀光工廠。

市長黃偉哲表示，四鯤鯓聚落祀奉清水祖師公，歷史悠久的四鯤鯓龍山寺，加上聚落養蚵文化及紅樹林生態，成為四鯤鯓特有的旅遊特色，現在適逢蚵仔產季，市府也推出「臺南蚵」產地品牌標章，兒童節、清明節連假期間，安排水陸雙享的文史生態之旅，品嚐當季又在地的鮮蚵料理。

旅客可搭船進入蚵農平日的生活場域，探索牡蠣養殖文化。（南市觀旅局提供）

四鯤鯓擁有豐富的聚落養蚵文化。（南市觀旅局提供）

四鯤鯓龍山寺。（南市觀旅局提供）

四鯤鯓紅樹林河道水上領域全新開放乘船體驗。（南市觀旅局提供）

專業導覽老師解說養蚵文化。（南市觀旅局提供）

四鯤鯓紅樹林河道上無人島苦楝花正值盛開時節，小白花洋溢浪漫氣息，別有一番風情。（南市觀旅局提供）

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