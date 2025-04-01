為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    痛心！台中紅車開門棄犬、黑狗緊追失蹤 議員促動保處追查

    紅色轎車於台中東區快速道路下方棄狗，黑狗（圖右處）還追著轎車跑，令人鼻酸不忍。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    紅色轎車於台中東區快速道路下方棄狗，黑狗（圖右處）還追著轎車跑，令人鼻酸不忍。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    2025/04/01 13:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區在前天（3月30日），發生疑似棄養狗兒的惡行，一輛紅色轎車停在東區快速道路下，將黑色的狗驅離轎車後揚長而去，黑狗還緊追轎車一段距離，被後方汽車行車記錄器拍下，令人深感鼻酸不捨與憤怒，台中市議員江肇國也深感痛心，已經請台中市動保處儘速追查，並依照《動物保護法》對飼主加重處罰。

    台中市動保處目前仍在向監理站調閱車主資訊，從影片研判，車主（飼主）很可能是惡意棄養狗兒，黑狗目前行蹤不明，如果查證棄養屬實，可依據動物保護法開罰最重15萬元。

    江肇國則強調，「看到影片讓人感到心疼，居然在馬路上開門把毛孩丟下來，車子就開走，這種行為太冷血，也明確違法！影片發生在台中東區環中東路、振興路口，看著狗狗追著車跑，那一幕，不只是讓人鼻酸，更讓人憤怒」，他已經要求台中市動保處儘速追查，並依照《動物保護法》對飼主加重處罰！

    江肇國還說，「毛孩那麼信任人類，卻被無情丟棄，那種背叛與恐懼，光是想像就讓人心痛。我會持續關心這件事，並監督動保處依法處置！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播