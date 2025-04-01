痛心！台中紅車開門棄犬、黑狗緊追失蹤 議員促動保處追查

紅色轎車於台中東區快速道路下方棄狗，黑狗（圖右處）還追著轎車跑，令人鼻酸不忍。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2025/04/01 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區在前天（3月30日），發生疑似棄養狗兒的惡行，一輛紅色轎車停在東區快速道路下，將黑色的狗驅離轎車後揚長而去，黑狗還緊追轎車一段距離，被後方汽車行車記錄器拍下，令人深感鼻酸不捨與憤怒，台中市議員江肇國也深感痛心，已經請台中市動保處儘速追查，並依照《動物保護法》對飼主加重處罰。

台中市動保處目前仍在向監理站調閱車主資訊，從影片研判，車主（飼主）很可能是惡意棄養狗兒，黑狗目前行蹤不明，如果查證棄養屬實，可依據動物保護法開罰最重15萬元。

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江肇國則強調，「看到影片讓人感到心疼，居然在馬路上開門把毛孩丟下來，車子就開走，這種行為太冷血，也明確違法！影片發生在台中東區環中東路、振興路口，看著狗狗追著車跑，那一幕，不只是讓人鼻酸，更讓人憤怒」，他已經要求台中市動保處儘速追查，並依照《動物保護法》對飼主加重處罰！

江肇國還說，「毛孩那麼信任人類，卻被無情丟棄，那種背叛與恐懼，光是想像就讓人心痛。我會持續關心這件事，並監督動保處依法處置！」

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