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    4/3～6清明連假 新北交大公布交通疏導措施

    交大表示，民眾可利用「新北市清明服務網」 查詢連假期間通往各墓園交通管制、各行政區接駁車路線、發車點間、停靠站及墓區周邊交通資訊。（新北市交通大隊提供）

    交大表示，民眾可利用「新北市清明服務網」 查詢連假期間通往各墓園交通管制、各行政區接駁車路線、發車點間、停靠站及墓區周邊交通資訊。（新北市交通大隊提供）

    2025/04/01 12:51

    〔記者黃子暘／新北報導〕4月3日起至6日就是清明節連續假期，新北市警察局交通大隊指出，參照過去幾年車況分析，觀測清明連假各墓區周邊會有車多情形，尤其五股區成泰路孝義路口、中和區興南路2段399巷、三芝區101號市道、淡水區北新路及八里區龍米路均會出現大量車流，民眾可利用「新北市清明服務網」 查詢連假期間通往各墓園交通管制、各行政區接駁車路線、發車點間、停靠站及墓區周邊交通資訊，並多加利用接駁車。

    交大表示，淡水區北新路為前往北海福座、龍巖及懷恩墓園的主要道路，預估清明連假期間北新路與台2線可能車多，新北警已規劃車輛總量管制，並搭配分流行駛替代道路措施。

    此外，交大指出，根據交通部高速公路局日前公告清明連假管制措施，4月3日至4月6日通行費皆採單一費率，並於0點至5點暫停收費；4月3日0點至12點、4月4日5點至12點，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，往宜花東地區可改道行駛台2線、新北市道106乙線、台9線；4月3日6點至12點國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口實施高乘載管制，建議民眾改道經由台64線轉行駛台61線往南。

    交大補充，各墓園及納骨塔多位於山區，停車空間有限，可多加利用大眾運輸工具、接駁專車或共乘方式前往掃墓，減少找車位的困擾，共同維護交通。

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