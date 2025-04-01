為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北土城義塚大墓公清明祭祀 紀念保鄉衛土無主英魂

    大墓公一年一度的清明祭祀典禮，自清代以來由舊擺接堡十三庄內分3區輪值主辦，傳承百年，深具特色。（記者陳奕劭攝）

    大墓公一年一度的清明祭祀典禮，自清代以來由舊擺接堡十三庄內分3區輪值主辦，傳承百年，深具特色。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/01 12:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區義塚大墓公今天（1日）舉行清明祭祀典禮，新北市副市長劉和然代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐，也感謝廟方長年對地方的付出、積極關懷弱勢，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

    「大墓公」是土城、板橋及中和的信仰中心，主祀保鄉衛土而犧牲的無主英魂。大墓公一年一度的清明祭祀典禮，自清代以來由舊擺接堡十三庄內分3區輪值主辦，傳承百年，深具特色。

    新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公已有200多年的歷史，百年來香火鼎盛、神威顯赫，每年的清明、中元普渡及義塚公忌辰，都是地方重大的祭祀盛事，尤以中元祭典採獨特的分區輪普方式，成為新北市無形重要文化資產。

    劉和然指出，大墓公歷史悠久，為土城、板橋、中和地區民眾重要信仰，廟方也熱心做公益，分送民生物資給弱勢團體，也曾捐贈火災警報器、消防衣等裝備，以及捐贈清寒獎助學金、棒球隊經費，提供學子更完善的學習環境與資源。

    市府民政局長林耀長說，大墓公早年即由土城、板橋及中和3地官方輪流管理，2018年登記立案為財團法人後，法人仍維持官民共治的傳統，由3地區長兼任法人董事，每年各項祭典活動透過官方與民間互相合作，共同紀念保家衛國的無主英魂。

    「大墓公」是土城、板橋及中和的信仰中心，主祀保鄉衛土而犧牲的無主英魂。（記者陳奕劭攝）

    「大墓公」是土城、板橋及中和的信仰中心，主祀保鄉衛土而犧牲的無主英魂。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐，也感謝廟方長年對地方的付出。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐，也感謝廟方長年對地方的付出。（記者陳奕劭攝）

    大墓公已有200多年的歷史，百年來香火鼎盛。（記者陳奕劭攝）

    大墓公已有200多年的歷史，百年來香火鼎盛。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播