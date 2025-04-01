民代揪生技企業捐300公斤狗糧 為台南20隻浪浪警犬加菜

三位台南前、現任市議員媒合生技企業捐三百公斤營養狗糧給台南警局二十隻浪浪警犬加菜。（圖由呂維胤提供）

2025/04/01 13:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員沈家鳳、陳秋宏及前市議員呂維胤與益力康國際生技集團總裁、台北市寵物友善餐廳協會理事長陳俊宏共同捐贈20包共300公斤的益生菌酵素飼料給台南市警察局領養的20隻警犬，讓這些看守警局駐地安全的昔日「浪浪」，在春暖花開時節也能享有加菜福利。

連續6年發起捐贈狗糧的呂維胤表示，從2015年起，總統賴清德在擔任台南市長時實施流浪犬認養活動，推行南市為全國率先零撲殺計畫的城市。現今在南區灣裡動物之家收容多達600餘隻流浪犬隻與貓咪，希望透過此次捐狗糧行動，喚起更多善心人士一起響應，也感謝益力康國際生技集團與北市寵物友善餐廳協會做愛心、為善不落人後！

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沈家鳳表示，連續幾年參與捐贈狗飼料活動，別具意義，狗是人類最忠實的朋友，希望透過延續性的捐贈，讓民眾了解認養替代購買，愛牠就不要遺棄牠的重要性。陳秋宏也說，捐狗糧很有意義，經由警察局帶頭協助收容流浪犬，讓流浪犬轉變為陪伴警察度過繁重治安業務的陪伴犬，勤務之餘適時紓壓，也能減少過多「浪浪」、衍生出的社會問題。

三位台南前、現任市議員媒合生技企業捐三百公斤營養狗糧給台南警局二十隻浪浪警犬加菜。（圖由呂維胤提供）

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