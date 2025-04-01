為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清明連假交通、樂園祭優惠 台灣觀巴套裝行程1折起

    清明連假快到了，交通部觀光署表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線有半價甚至免費優惠，「台灣觀巴」套裝行程最低1折優惠，20家主題樂園也推出各種門票折扣。（觀光署提供）

    清明連假快到了，交通部觀光署表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線有半價甚至免費優惠，「台灣觀巴」套裝行程最低1折優惠，20家主題樂園也推出各種門票折扣。（觀光署提供）

    2025/04/01 12:40

    〔記者蔡昀容／台北報導〕清明節連續假期從週四（3日）至6日共4天。交通部觀光署表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線有半價甚至免費優惠，「台灣觀巴」套裝行程最低1折優惠，20家主題樂園也推出各種門票折扣，民眾可多加利用。

    觀光署輔導縣市政府、國家風景區管理處開行「台灣好行」景點接駁公車，共發行114組多元超值套票，且於清明節連假更有逾74條路線持電子票證及行動支付享半價優惠，花蓮地區4條路線持續免費優惠。

    觀光署另輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝旅遊行程，花蓮地區套裝旅遊行程1折優惠，4月份加碼苗栗、台中、南投、澎湖及連江地區3折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠。不想自行開車或找停車位的民眾，或想參加舒適悠閒的套裝旅遊行程，可多加利用。相關資訊可至台灣好行網站台灣觀巴網站查詢。

    為迎接4天連假，20家主題樂園推出各種門票折扣優惠活動，部分遊樂園業者為鼓勵遊客搭乘公共運輸，除提供免費接駁車方便遊客抵達園區外，並推出搭乘大眾運輸享入園門票優惠的活動，此外，民眾還可以搭配「台灣好行」套票暢玩特定主題樂園。相關資訊可至「台灣好樂園」全台主題樂園網站查詢。

    連假期間，交通部觀光署及各國家風景區管理處針對重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，加強交通疏導。連假期間的交通、觀光最新資訊更新於「台灣觀光資訊網」之「114年交通部觀光署清明連續假期交通疏導及觀光資訊」專區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播