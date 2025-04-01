清明連假交通、樂園祭優惠 台灣觀巴套裝行程1折起

清明連假快到了，交通部觀光署表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線有半價甚至免費優惠，「台灣觀巴」套裝行程最低1折優惠，20家主題樂園也推出各種門票折扣。（觀光署提供）

2025/04/01 12:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕清明節連續假期從週四（3日）至6日共4天。交通部觀光署表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線有半價甚至免費優惠，「台灣觀巴」套裝行程最低1折優惠，20家主題樂園也推出各種門票折扣，民眾可多加利用。

觀光署輔導縣市政府、國家風景區管理處開行「台灣好行」景點接駁公車，共發行114組多元超值套票，且於清明節連假更有逾74條路線持電子票證及行動支付享半價優惠，花蓮地區4條路線持續免費優惠。

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觀光署另輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝旅遊行程，花蓮地區套裝旅遊行程1折優惠，4月份加碼苗栗、台中、南投、澎湖及連江地區3折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠。不想自行開車或找停車位的民眾，或想參加舒適悠閒的套裝旅遊行程，可多加利用。相關資訊可至台灣好行網站及台灣觀巴網站查詢。

為迎接4天連假，20家主題樂園推出各種門票折扣優惠活動，部分遊樂園業者為鼓勵遊客搭乘公共運輸，除提供免費接駁車方便遊客抵達園區外，並推出搭乘大眾運輸享入園門票優惠的活動，此外，民眾還可以搭配「台灣好行」套票暢玩特定主題樂園。相關資訊可至「台灣好樂園」全台主題樂園網站查詢。

連假期間，交通部觀光署及各國家風景區管理處針對重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，加強交通疏導。連假期間的交通、觀光最新資訊更新於「台灣觀光資訊網」之「114年交通部觀光署清明連續假期交通疏導及觀光資訊」專區。

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