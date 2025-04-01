美關切台灣對牛豬要求標產地 產學團體：我國對牛豬產品做法都一致

美國最新報告關切台灣對美豬要求標示產地，美牛部分產品進口檢查繁瑣是設限，學者和產業團體都指出，台灣是對所有牛肉、豬肉產品都要求標示產地，是為保障民眾知的權利，符合WTO精神，並非對美國歧視或採特別差別待遇。（資料照）

2025/04/01 13:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕美總統川普「對等關稅」措施即將實施，美國貿易代表署（USTR）公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對美豬產地標示，還有對美國部分牛肉產品實施繁瑣檢查，學者與產業團體指出，台灣對進口肉品的作法都是從科學根據出發採一致做法，至於產地標示也只是讓民眾有知的權利。

USTR每年都將與各國貿易面臨的障礙報告送交國會，其中最新報告關於台灣的部分，除點名台灣縮減美國部分車輛的進口，還有關切台灣要求落實豬肉產品產地標示，並對進口豬肉並萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）規定最大殘留容許值，還有台灣雖然已經在2021年開放30個月齡以上美牛和牛肉產品，但對於牛絞肉、某些美牛內臟產品執行沒有科學依據的繁瑣檢查。

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對於美國最新的報告，逢甲大學國際貿易系教授楊明憲指出，農產品標示產地就是為了讓消費者清楚掌握產品的來源，以保障食安，況且我國對於進口牛肉、豬肉的規定都是一體適用於所有國家，並非僅針對美國，並且相關標示並沒有揭露該肉品是否含萊劑。

楊明憲進一步指出，產地標示讓商人可據此執行行銷策略，並舉西班牙伊比利豬為例，商人行銷伊比利豬時會指該地方豬肉品質好，因此可賣出更好價格，也能據此有市場區隔，另以牛肉來說，美牛因口感佳、油花好，平均價格都比紐澳牛更貴，因此在肉品櫃中也都會特別標榜產地為美國，更重要的是台灣對進口肉品規範都一致，並非對美有歧視或特別差別待遇，另台灣對牛絞肉或內臟進口執行較繁瑣的檢查，也是出於台灣的科學依據與考量後客觀訂定，若美方對此有異議，應提科學報告後與我國研議，強調我國做法都符合國際貿易原則與規範。

養豬協會理事長潘連周表示，支持持續政府落實產地標示，認為這是保障民眾知的權利，台灣產地標示做法跟日本一樣，符合世貿組織精神，也指出台灣豬肉在飼養過程中，會將小豬閹割以讓豬肉沒有腥味、保留甜味，且台灣豬屠宰後7成都是採取脫毛、保留豬皮做法，這也是因應台灣的傳統料理如爌肉、滷肉等都使用帶皮五花肉為原料，因此國人更愛品質好的台灣溫體豬。

相比台灣豬肉，潘連周指出，進口豬肉都是去皮後冷凍並經過船運至少一個月以上的長程運輸，並且當地飼養豬隻時未經閹割，因此豬肉多半有較強的腥味，這些進口的美豬等多作為加工使用。

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