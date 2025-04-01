常保社福心、不忘任何人 卓立人等5人榮獲全國績優社工

新北市5位社工獲獎 左起吳佳芸、卓立人、社會局長李美珍、李雅涵、張誠祐、洪婉嫃。（新北市社會局提供）

2025/04/01 13:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部表揚全國社會工作專業人員，新北市共有5人獲獎，包含社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人榮獲資深敬業獎，樹鶯社福中心督導洪婉嫃獲得績優社工督導獎，土城社福中心督導張誠祐、新北市家防中心李雅涵與教育局吳佳芸同獲頒績優社工獎。

卓立人長年投入社會工作，堅守專業崗位24年，在直接與間接服務皆有卓越表現，他會深入了解個案及家庭的需求，再透過輔導、團體工作與社區資源整合協助，曾處理父親攜幼童流浪板橋火車站的特殊案件，他為安置及租屋急難救助金的籌措，讓雙方關係緊張甚至衝突，直到某日，他騎車訪案時背後傳來喇叭聲及呼喊，「社工你還記得我嗎？我是之前在火車站的那位，現在有工作了，只是要跟你說聲謝謝，以前有對你不禮貌的地方跟您說抱歉！」當下讓他覺得當時的付出及辛苦都是值得的。

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洪婉嫃原任職土城社福中心，她積極推動多元服務方案，並強化社區資源整合，共同建構社安網，不僅陪同社工處理高風險個案，也支援重大災難，曾協助一名於連假期間到花蓮旅行的女大學生，突遇地震，父母緊張卻聯繫不上，等接獲消息時已成冰冷遺體，她陪伴父母親處理女大學生的喪葬事宜，父親事後表達由衷的感謝，她看著失去愛女的父母親，內心也很不捨，但也更堅定社工助人的心念。

土城社福中心督導張誠祐，在社工科擔任社工員時協助推動好日子愛心大平台待用餐，成功串聯超過1千家餐飲業者，提供58萬多人次弱勢民眾免費餐食，並支援社工處遇邊緣戶、急難救助及租屋補助等需求。

新北市家防中心李雅涵自2013年起投入社會工作，累積豐富實務工作經驗，曾服務因跌倒受傷的長輩，術後面臨照顧、經濟及復健等需求，使原本經濟狀況不佳的子女在多重壓力下對長輩動粗，她協助運用長照喘息、居家服務等資源協助案家，化解家屬與長輩的衝突。

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