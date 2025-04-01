宜蘭污水下水道考核 連6年獲內政部評鑑分組第1

宜蘭縣現有污水下水道用戶接管數超過6萬5千戶，接管普及率逾35％，在計畫執行及管制等3大面向中，連續6年獲內政部評鑑分組第1名。（宜蘭縣府提供）

2025/04/01 13:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣現有污水下水道用戶接管數超過6萬5千戶，接管普及率逾35％，在計畫執行及管制等3大面向中，連續6年獲內政部評鑑分組第1名，縣府目前也同步辦理其他區域污水下水道系統，若全數開辦後，全縣污水接管普及率可望提升至50％。

內政部國土管理署昨公布「2024年污水下水道建設計畫考核評鑑成果」，宜蘭在基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣等縣市中脫穎而出，榮獲分組第1名，佳績已蟬聯6年。

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宜蘭縣府水利資源處指出，計畫考核評鑑計有3個受評面向，分別為計畫執行及管制、施工品質及管理、設施營運及管理，宜蘭除榮獲第2組第1名外，更在設施營運及管理的單獨面向中，榮獲全國第2名成績。

水資處指出，目前宜蘭有宜蘭、羅東及蘇澳等3個污水下水道系統開辦營運，累計接管用戶超過6萬5千戶，現階段也同步辦理頭城、礁溪、三星及南澳等4個污水下水道系統的規劃及檢討作業，並積極向中央爭取開辦污水系統，估計6個系統全數開辦後，可逐步改善縣內環境衛生及提升生活品質。

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