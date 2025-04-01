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    首頁　>　生活

    婦兒盟見孩子成政策孤兒 呼籲成立兒童家庭部

    婦兒盟認為，台灣兒童及青少年死亡率、自殺率風險上升，呼籲政府擴大回溯分析18歲以下死亡與自殺成因，建立跨部會責任，從制度預防悲劇。（記者吳柏軒攝）

    婦兒盟認為，台灣兒童及青少年死亡率、自殺率風險上升，呼籲政府擴大回溯分析18歲以下死亡與自殺成因，建立跨部會責任，從制度預防悲劇。（記者吳柏軒攝）

    2025/04/01 11:34

    〔記者吳柏軒／台北報導〕3天後即是兒童節，全國婦兒團體聯盟今（1日）嚴正指出，台灣沒有兒童專責單位，孩子成了政策孤兒，整理活不下去、笑不出來、教不出來、生不出來，以及沒有未來等「四不一沒有」，要求政府成立「兒童家庭部」，統合資源，預防兒少自殺、建立育兒協力、友善職場等，完整接住未成年的孩子。

    婦兒盟召集人解慧珍指出，2013年內政部兒童局撤除以來，台灣兒童政策分散10多個部會，卻無部門專責兒童整體發展，造成政策斷裂、責任落空、資源重疊，日本2023年成立「兒童家庭廳」，整合兒少保護、育兒政策與家庭支持，呼籲台灣也應成立兒童家庭部，並鎖定所有未成年子女以及協助年輕人組建家庭、提供育兒支持等。

    台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛說，台灣兒童死亡率、自殺率風險上升，如2008到2018年15至24歲自殺通報數量增3倍，14歲以下更增10倍，政府應擴大兒少死亡與自殺回溯分析至18歲，建立跨部會責任鏈、從制度預防悲劇。

    為人母有限公司執行長陳渝淇則點出現代育兒困境，往往由家庭獨自承擔，但109年勞動部調查育嬰留職停薪的每位子女僅7.7個月，《兒童權利公約》明確要求國家應協助父母確保兒童發展生活水準，提供工作及家庭平衡的適當協助。

    中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧則批評，當年法規讓教育無法管教孩子，過去是學業放棄成「放牛班」，如今教師則是無法管教而放棄，工商社會下家長又沒有足夠親職教育與托育支援，家庭中心開在上班時間僅有錢人可以去，育兒指導針對脆弱家庭也少之又少，教育部家庭教育預算年僅3億元占不到教育總預算千分之1，政府未將父母教養視為國家責任。

    解慧珍也點出，台灣已連續5年「生不如死」，新生兒少於死亡人數，少子女化源頭，是因為育兒環境惡劣，已成國安重大危機；聯盟呼籲，除了成立兒童家庭部、擴大調查兒少死亡與自殺回溯，還要建立社區育兒協力網、推動友善育兒職場政策等，不能再用破碎制度對待完整孩子。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    全國婦兒團體聯盟指出，台灣沒有兒童專責單位，孩子成了政策孤兒，，要求政府成立「兒童家庭部」，有效保障每一個未成年子女生存、發展及被照顧的基本權利。（記者吳柏軒攝）

    全國婦兒團體聯盟指出，台灣沒有兒童專責單位，孩子成了政策孤兒，，要求政府成立「兒童家庭部」，有效保障每一個未成年子女生存、發展及被照顧的基本權利。（記者吳柏軒攝）

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