「金門火車站等你來報到！」 大眼萌妹祝愚人節快樂

金門部落客版主用AI技術，請來大眼萌妹要搭「金門開往台北」的火車。（擷自「金門部落社團」臉書）

2025/04/01 12:57

〔記者吳正庭／金門報導〕臉書「金門部落」粉絲頁今天貼出「金門火車站等你來報到」，運用AI技術，以1位清純的「眼鏡妹」為主體，後方隱約背襯「金門火車站」，立刻引發迴響，還有人應合「差點坐捷運去看新車站」，版主直言，如果真的找不到金門火車站在哪？「愚人節快樂」。

版主「小李」另1個擁有13.3萬成員的「金門部落社團」臉書，也貼出1張「大眼萌妹」，即將搭乘人生第1次「金門開往台北」的火車，從全新啟用的「金門火車站」出發！並註釋（沒錯，就是那個你Google也找不到的站），也引發眾多留言。

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小李說，近來坊間詐騙手法多端，讓他想起多年前在金門流傳的詐騙笑話，也是真實案例，當詐騙集團留言給被害人的交款地點是「金門的火車站」時，謊言不攻自破，因為小小的金門島沒有火車，當然沒有火車站。

對於1天台金往返60多班飛機、金門小三通近30班航次，還有公路網發達的金門島民，從小對搭火車比較陌生，甚至多了些浪漫；當年「火車站取款」詐騙話術一出，讓金門人哭笑不得。

金門網民看見貼文，也勾起過去赴台求學的回憶：「25年前台北女生問金門怎麽去？我們都說台北車站地下室有往金門的火車」；被問到這是最新的防詐手法嗎？小李說，貼出「金門火車站」沒有太多想法，只是個浪漫的玩笑，希望在愚人節裡博君一粲，大家開心就好。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「金門部落」粉絲頁運用AI技術，請來以一位清純的「眼鏡妹」為主體，後方隱約背襯「金門火車站」，引發網民迴響。（擷自「金門部落」粉絲頁）

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