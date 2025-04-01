貓犬不同車 「寵物列車」改「狗狗列車」

台北捷運去年推出「寵物友善列車」，今年考量貓咪獨特性，從善如流調整規劃為「狗狗友善列車。（資料照）

2025/04/01 12:14

〔記者何玉華／台北報導〕響應4月11日國際寵物日，台北市政府於12日下午在信義廣場狗活動區舉辦「狗狗春遊趣」活動，公車業者增開669路及207路共15班次「狗狗友善公車」，台北捷運也推出4部「狗狗友善列車」，下午1時左右，分別從淡水信義線象山、淡水站發車，不須事先報名即可搭乘；不過，捷運公司提醒飼主，攜帶狗狗上車後，全程佩戴胸背帶及牽引繩，禁止具攻擊性犬隻參加。

台北動保處表示，「狗狗春遊趣」活動時間為12日下午2時至4時，現場安排狗狗趣味競賽，每項競賽需由飼主與毛孩協力完成，分別為「汪汪裝備挑戰」、「汪汪候車挑戰」，還有設置拍照打卡區，上傳照片至粉絲團可參加抽獎活動。

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動保處補充說明，當天下午1時至5時，搭乘從象山站、淡水站發車的捷運列車，共有16個班次的「寵物友善列車」，也可以搭乘「狗狗友善公車」207公車至信義松仁路口（信義）、669公車至松廉路站抵達活動現場。提醒飼主寵物出門前備妥牽繩、背包或推車等適當防護措施。

捷運公司表示，4部加發的「狗狗友善列車」均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣，班距縮短為45分鐘一班，象山站最晚發車時間約下午5時14分、淡水站最晚發車時間約5時5分，沿途正常停靠各站。「狗狗友善列車」比照「寵物車搭捷運」收費，中、小型寵物車不需另行購票，大型寵物車須購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，每張80元，並從第一節及最後一節車廂上車，每1位購票旅客以攜帶1件為限。

此外，捷運公司表示，考量貓咪獨特天性，今年從善如流調整規劃為「狗狗友善列車」，若飼主想帶貓咪搭捷運，請依照一般寵物搭車規定，將貓咪放置寵物籠、車內，且全程妥善包覆。

台北市公共運輸處表示，北市有19條「狗狗友善公車」路線，提供平日2班次、假日3班次以上的服務；飼主搭乘以攜帶1隻犬隻為限，搭乘狗狗友善公車時無須裝籠，但須全程繫上牽繩並具備適當的防護措施，且須留置於腳邊妥善管理，避免佔用座位。

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