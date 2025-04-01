教育部青少年諮詢會委員出爐 關注偏鄉資源、心理健康

青少年參與教育公共事務，第7屆14位代表委員出爐。圖為第5屆代表委員參與培力及傳承活動。（教育部提供）

2025/04/01 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕為促進青少年對教育公共事務的參與與關注，教育部自108年成立青少年諮詢會，第7屆14位青少年代表委員近日出爐。教育部今（1）日表示，代表委員關注偏鄉資源及心理健康等學生權益，在未來一年內，將通過提案討論教育議題，持續為學生權益發聲，並在定期會議中進行深度溝通與對話，協同研擬及推動更符合青少年需求的教育政策。

教育部國教署組長葉信村說明，14位青少年代表的產生過程，透過階段性書面審查，評估學生在參與學生會、自治組織、學生社團幹部等經驗中所培養的軟實力，並透過面試過程深入了解學生對教育公共事務的熱情與多元想法，進一步落實學生的表意權，遴選過程競爭激烈，來自各方的優秀學生積極參與，經過書面審查與面試階段，最終遴選出14位代表。

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葉信村表示，14位青少年代表委員關注議題範圍廣泛，包含技高教育、環境保育、偏鄉資源、性別平等、學生自治組織發展、心理健康等學生權益事項，展現對教育政策的關注與深度思考。

葉信村說明，青少年諮詢會是一個廣徵青少年教育公共事務建言平台，旨在促進多元聲音的尊重與不同觀點的包容，透過與青少年代表委員的互動交流，不僅能深化學生對教育公共事務的理解與參與，還能讓學生在實踐中學會如何表達觀點與提出建議，此過程不僅對學生本身的成長至關重要，也將有助於促進教育政策更具包容性與前瞻性，讓學生參與教育公共事務等觀念能持續深化。

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