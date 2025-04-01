新北市高灘處籲民眾攜手剷除小花蔓澤蘭

新北市高灘處與崇光社區大學共同舉辦清除小花蔓澤蘭活動。（新北市高灘處提供）

2025/04/01 11:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處為保護新北河濱自然環境，減少外來種對本土植物威脅，高灘處與新店崇光社區大學合作，配合「新店溪溪洲公園水環境改善工程」，於3月份起陸續在新店溪溪洲河濱公園舉辦「小花蔓澤蘭清除活動」，為保護河濱環境盡一份心力。

高灘處長黃裕斌表示，小花蔓澤蘭生長迅速、繁殖能力及適應性強，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，農業部也將其列為10大外來入侵物種，其能迅速蔓延並攀附其他植物，造成本土植物的光合作用減少，甚至導致枯死，故被稱為「綠癌」，嚴重影響在地原生植物生態。

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今年高灘處辦理「新店溪溪洲公園水環境改善工程」發現溪洲河濱公園有小花蔓澤蘭的蹤跡，為移除外來種及推動環境教育作為，避開該植物每年10月至隔年2月的花期，與崇光社大攜手合作於3月25日在新店區溪洲公園舉行「除蔓活動」，過程中也結合生態導覽課程，藉由實際行動，讓在地居民深入了解當地自然資源及如何保護這些寶貴的綠地，還給地方應有的健康自然面貌。

黃裕斌說，溪洲河濱公園「除蔓活動」成功達到減少外來種小花蔓澤蘭地蔓延，也讓市民朋友提高環保永續意識，關注生態保護問題，市府將持續推動生態保育，亦透過社區參與與公部門合作，共同打造更永續的城市綠地空間，也呼籲市民朋友可以積極參與保護自然的行動，維護環境的穩定與平衡，創造美好的永續未來。

新北市高灘處與崇光社區大學共同舉辦清除小花蔓澤蘭活動。（新北市高灘處提供）

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