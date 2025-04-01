悼念太魯閣號事件 台鐵3隧道設計紀念燈光「每年4月2日至6日」點亮

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

2025/04/01 12:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕為悼念2021年4月2日第408次太魯閣號列車事故罹難者，台鐵公司今天（1日）宣布，與罹難者家屬連續3年舉行紀念音樂會，透過紀念與反思，成為持續推動鐵路安全改革力量。

同時，在家屬的建議下，台鐵在事故現場3處隧道完成架設紀念燈光，未來將於每年的4月2日至6日點亮，除了紀念已離去的摯愛，同時也提醒每一位通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，謹記鐵路安全的重要。

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今年，罹難者家屬與台鐵在事故現場的3處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置，串聯時間、空間與思念。

第一段和仁隧道，設置了9盞琥珀光及28盞白光代表事故當下的時間點9時28分；第二段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾。第三段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

該紀念燈光將於每年4月2日至6日點亮，同時，今年4月2日上午408次列車通過時也將舉辦啟用典禮，透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來每一位旅客的安全。

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

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