為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    悼念太魯閣號事件 台鐵3隧道設計紀念燈光「每年4月2日至6日」點亮

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    2025/04/01 12:05

    〔記者吳亮儀／台北報導〕為悼念2021年4月2日第408次太魯閣號列車事故罹難者，台鐵公司今天（1日）宣布，與罹難者家屬連續3年舉行紀念音樂會，透過紀念與反思，成為持續推動鐵路安全改革力量。

    同時，在家屬的建議下，台鐵在事故現場3處隧道完成架設紀念燈光，未來將於每年的4月2日至6日點亮，除了紀念已離去的摯愛，同時也提醒每一位通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，謹記鐵路安全的重要。

    今年，罹難者家屬與台鐵在事故現場的3處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置，串聯時間、空間與思念。

    第一段和仁隧道，設置了9盞琥珀光及28盞白光代表事故當下的時間點9時28分；第二段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾。第三段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

    該紀念燈光將於每年4月2日至6日點亮，同時，今年4月2日上午408次列車通過時也將舉辦啟用典禮，透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來每一位旅客的安全。

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    事故現場的三處隧道和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播