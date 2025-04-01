中小學校長也要數位增能 國教院今辦工作坊

中小學校長也要數位增能，國教院今日舉辦工作坊。（國教院提供）

2025/04/01 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕教育數位轉型已成為全球趨勢，中小學校長也必須要擁有數位學習領導核心能力，國家教育研究院今（1）日舉辦「中小學校長數位學習領導增能工作坊」，以提升校長的數位領導力。

「中小學校長數位學習領導指引研發計畫」主持人、國教院副院長顏慶祥表示，教育部「中小學校長數位學習領導指引」於去年8月22日正式發布，「中小學校長數位學習領導增能工作坊」將在全國各地辦理，邀請全國各地的中小學校長與時俱進。

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國教院主任蔡明學說明，「中小學數位學習領導指引」為國教院與中華民國中小學校長協會共同研發，內容涵蓋數位學習趨勢、重要概念、發展評估與實施策略、校長領導方向及未來展望，期幫助校長有效管理數位資源，提升學校運作效率，透過系列性的宣講與工作坊推廣指引，去年已吸引逾千名校長參與，今年期望有更多實務經驗分享，進一步促進校園數位轉型。

今日工作坊並安排數位學習領導、教育科技應用及數位轉型等面向的實務推動分享，新北市永福國小校長蔡明貴分享，透過校長科技領導社群結合新北資訊科技教育政策、前瞻計畫及資訊融入教學等方式，引領教師團隊提升數位學習應用；台北市志清國小組長蔡唯嶸則分享該校運用Apple系統推動校園科技轉型案例，並探討如何建置兼具創新與效率的數位學習環境；均一平台教育基金會董事長呂冠緯，探討如何運用科技工具促進學生自主學習、提高數位學習應用經驗。

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