台東YouBike無免費了 年底前縣府補助前30分鐘5元

台東YouBike補助前30分鍾5元。（記者黃明堂攝）

2025/04/01 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕為推廣綠色運輸、提升公共自行車使用率，台東縣政府自推動YouBike補助以來成效顯著，深受民眾好評。為持續鼓勵民眾養成低碳出行習慣，縣政府宣布將YouBike補助延長至今年12月31日，並同步調整補助內容，以優化民眾騎乘體驗。自即日起，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘騎乘皆可享5元補助，相當於每趟直接現省5元，讓騎乘更經濟實惠。此外，YouBike 2.0E的費率將恢復為前兩小時內，每30分鐘25元，請民眾留意費率變動。

縣長饒慶鈴表示，縣府一直致力推動環保交通，目前台東縣公共自行車已增至42站，透過公共自行車的普及與補助政策，也能讓更多人親身體驗綠色交通的便利與好處。自台東縣公共自行車啟用以來，許多民眾透過實際行動支持YouBike，不僅有人實測騎行環繞台東市區一圈僅需半小時，也有人挑戰沿台東197縣道騎至利吉惡地，更有網友分享揪三五好友騎上海線的都蘭、山線的鹿野，充分展現YouBike在台東的便利性，歡迎在地居民及旅客藉由本次加碼補貼，邀請親朋好友共同騎乘自行車享受台東慢生活。

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環保局指出，台東YouBike自去（113）年12月正式啟用以來，累計租借次數已突破8萬，顯示居民與遊客對綠色交通的高接受度與使用熱潮，為鼓勵更多鄉親加入綠色交通行列，本次加碼延長補助，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘騎乘皆可享5元補助，讓民眾擁有更便利的綠色交通選擇，此外隨著熱氣球嘉年華即將到來，預計將吸引更多國內外遊客前來台東，環保局將持續與微笑單車及相關單位優化站點配置，滿足民眾需求，提供更便捷的公共自行車服務，推動友善自行車環境，提升使用率，期盼更多市民與遊客響應低碳生活。

環保局呼籲，統計截至3月下旬，估計台東YouBike減碳量達約15349 kg CO2e，歡迎民眾多加利用YouBike，透過綠色交通方式探索城市，同時為環保盡一份心力，費率詳情可至YouBike官網查看（https://lihi2.com/zV0kl）。另外特別提醒，民眾務必加入會員後按下同意投保保險，此項保險皆為免費加保，為騎乘安全多一分保障。

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