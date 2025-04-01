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    清明連假高鐵「自由座」最多時段曝光！ 34組列車全投入疏運

    高鐵公司公布加開自由座疏運。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司公布加開自由座疏運。（記者吳亮儀攝）

    2025/04/01 10:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕清明節連續假期從本月3日開始，但交通疏運已經展開。台灣高鐵公司今天（1日）宣布，全部34輛列車都將投入疏運，並擴大台中以北區間的自由座運能。

    高鐵公司表示，針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能，在4月2日（週三）15時到20時，以及4月3日（週四）7時到9時，南下列車每小時整點25分均有一班列車自南港站前往台中站（除4月2日的17時發車時間為45分外）。

    此外，在4月6日（週日）收假日，自12時到21時，北上每小時整點04分均有一班列車自台中站前往南港站。上述車次特別配置8節自由座車廂（1車到3車及8車道12車）且停靠沿途各站，以加強服務自由座旅客。

    高鐵公司表示，總計7天疏運期間會加開201班次列車、提供1291班次列車的旅運服務，截至今天上午8時止，共有70萬1千人次完成訂票。

    台灣高鐵公司特別提醒對號座的旅客搭車前，預先透過「T-EX行動購票」App或全國超過一萬家合作便利商店提早完成取票以確保行程順暢；預計搭乘自由座的旅客，則建議前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

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