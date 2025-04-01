麥克風可以細如頭髮！陽明交大科研登國際期刊

導光後的光纖麥克風，前端紅點處為麥克風頭。（陽明交大提供）

2025/04/01 11:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕陽明交大、振興醫院與國研院儀科中心合作，研發出一款細如髮絲，但卻能精準捕捉聲音訊號的光纖麥克風，未來可應用在手機、穿戴式裝置、人工電子耳、助聽器等電子產品中，不僅展現科技的突破，也替傳統麥克風電磁干擾問題提供全新的解決方案，研究成果刊登於光學頂級期刊《Optics & Laser Technology》。

傳統麥克風非常容易受到電磁干擾，導致聲音訊號容易產生噪音而不夠清晰。為解決這個問題，陽明交大醫工系教授劉承揚研發團隊與振興醫院耳鼻喉科主任力博宏醫師以及國研院儀科中心合作研發光纖麥克風。

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劉承揚說明，與傳統麥克風的工作原理不同，這款新型麥克風利用光纖來傳遞訊號，從而避免的金屬元件可能引起的電磁干擾，不管身處在多強的電磁環境中都能保持穩定清晰的聲音傳輸。

研發團隊將切割的單模光纖與毛細管和水凝膠薄膜結合，並進行聚乙二醇二丙烯酸酯與氧化石墨烯的薄膜製程與檢測，測試不同水凝膠濃度薄膜對麥克風厚度和機械性質的影響，最終開發出這款光纖麥克風。

劉承揚教授指出，這款麥克風涵蓋人類聽覺大部分頻率，能夠在100到10000赫茲的頻率範圍內精準捕捉聲音，而且底噪聲非常小，幾乎聽不出來傳統耳機那所「嘶嘶嘶」的底噪，連續8小時測量訊號偏差也很穩定。且其構造簡單、成本低且訊號穩定，因為不含金屬材料所以不會被電磁干擾，適合大量生產。

劉承揚表示，由於麥克風尺寸極為細小的特性，非常適合安裝在助聽器、人工電子耳、手機等醫療與消費性電子產品，在光聲成像、健康監測、無損檢測、醫學臨床等應用方面具有巨大商業潛力。

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