旗津春島沙灘音樂季4/3登場 每天1千名免費入場

今年旗津春島沙灘音樂季將於4月3日登場 。（資料照，觀光局提供）

2025/04/01 09:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕清明連假即將到來，高市觀光局攜手「旗津沙灘吧」，於4月3日至5日舉辦「2025旗津春島沙灘音樂季Spring Island Beach Festival」，邀請來自美國、加拿大、日本、阿根廷等國知名DJ，還提供每天1千個免費入場名額，歡迎大家一起嗨!

高雄市觀光局長高閔琳表示，去年高雄總計吸引超過6923萬人次遊客造訪，旗津更是旅遊熱點之一，近年市府在旗津投入觀光建設，更於去年提出「灣區大港·旗津領航」旗艦計畫，爭取交通部觀光署4.92億經費支持；未來將逐年改善旗津軟硬體設施，提升旗津與愛河灣區的旅遊休憩環境。

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旗津近年也招商引資，包括「彩虹教堂」、「旗津沙灘吧」、「海之星沙灘俱樂部」等知名景點，同步將旗津打造成「觀光大島」，吸引國內外遊客前來渡假遊玩。

今年的「旗津春島沙灘音樂季」，將於4月3日至5日登場，首度推出雙舞台設計，從下午4點一路狂歡到晚上10點，匯聚拉丁、雷鬼、國際西洋嘻哈舞曲，讓人沉浸在旗津海風與音樂交織的熱情氛圍中。

主辦單位更邀請專業舞者及現場互動表演，打造沉浸式音樂體驗，讓遊客不只是聽音樂，更能一起舞動，每天更提供1千個免費入場名額，欲報名者請至Instagram搜尋「cijinsunset」查詢詳細資訊。

觀光局補充，除了旗津的音樂狂歡，高雄春假期間還有其他精彩活動，4月3、4日「2025高雄內門宋江陣」將舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴，展現高雄傳統民俗文化與總鋪師手路菜的魅力4月5日宋江陣頭大賽決賽將於內門順賢宮熱血登場，4月5、6日晚上還有聖母湖璀璨煙火秀。

此外，壽山動物園於4月3至6日推出全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童趣大冒險」，讓大小朋友都能在高雄度過難忘的春日假期。

2025旗津春島沙灘音樂季，提供每天1千個免費入場名額。（資料照，觀光局提供）

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