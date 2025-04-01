為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津春島沙灘音樂季4/3登場 每天1千名免費入場

    今年旗津春島沙灘音樂季將於4月3日登場 。（資料照，觀光局提供）

    今年旗津春島沙灘音樂季將於4月3日登場 。（資料照，觀光局提供）

    2025/04/01 09:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕清明連假即將到來，高市觀光局攜手「旗津沙灘吧」，於4月3日至5日舉辦「2025旗津春島沙灘音樂季Spring Island Beach Festival」，邀請來自美國、加拿大、日本、阿根廷等國知名DJ，還提供每天1千個免費入場名額，歡迎大家一起嗨!

    高雄市觀光局長高閔琳表示，去年高雄總計吸引超過6923萬人次遊客造訪，旗津更是旅遊熱點之一，近年市府在旗津投入觀光建設，更於去年提出「灣區大港·旗津領航」旗艦計畫，爭取交通部觀光署4.92億經費支持；未來將逐年改善旗津軟硬體設施，提升旗津與愛河灣區的旅遊休憩環境。

    旗津近年也招商引資，包括「彩虹教堂」、「旗津沙灘吧」、「海之星沙灘俱樂部」等知名景點，同步將旗津打造成「觀光大島」，吸引國內外遊客前來渡假遊玩。

    今年的「旗津春島沙灘音樂季」，將於4月3日至5日登場，首度推出雙舞台設計，從下午4點一路狂歡到晚上10點，匯聚拉丁、雷鬼、國際西洋嘻哈舞曲，讓人沉浸在旗津海風與音樂交織的熱情氛圍中。

    主辦單位更邀請專業舞者及現場互動表演，打造沉浸式音樂體驗，讓遊客不只是聽音樂，更能一起舞動，每天更提供1千個免費入場名額，欲報名者請至Instagram搜尋「cijinsunset」查詢詳細資訊。

    觀光局補充，除了旗津的音樂狂歡，高雄春假期間還有其他精彩活動，4月3、4日「2025高雄內門宋江陣」將舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴，展現高雄傳統民俗文化與總鋪師手路菜的魅力4月5日宋江陣頭大賽決賽將於內門順賢宮熱血登場，4月5、6日晚上還有聖母湖璀璨煙火秀。

    此外，壽山動物園於4月3至6日推出全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童趣大冒險」，讓大小朋友都能在高雄度過難忘的春日假期。

    2025旗津春島沙灘音樂季，提供每天1千個免費入場名額。（資料照，觀光局提供）

    2025旗津春島沙灘音樂季，提供每天1千個免費入場名額。（資料照，觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播