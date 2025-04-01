大甲媽祖遶境4/4起轎 中華電信首度啟用低軌衛星行動車同行

大甲媽遶境。（資料照）

2025/04/01 09:38

〔記者林志怡／台北報導〕「2025大甲媽祖遶境」將在4月4日於大甲鎮瀾宮起駕，途中許多民眾需要拍照上傳或透過網路直播，中華電信擴充遶境路線及周遭既有基地台，更獨家創新部署5部積木式燈箱基地台及機動架設7部行動基地台，OneWeb行動車也將首度啟用、與神轎同行，確保鑾轎直播網路穩定順暢。

今年大甲媽祖遶境於4月4日晚間10點45分在大甲鎮瀾宮起駕，活動為期9天8夜，沿途橫跨台中、彰化、雲林及嘉義等4縣市。中華電信指出，為因應遶境期間民眾的上網需求，已擴充遶境路線及周遭既有4G/5G基地台超過600台，在人潮聚集處，則部署5部積木式燈箱基地台及機動架設7部行動基地台。

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此外，中華電信指出，去年6月底起，台灣本島及金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區都可接收到OneWeb低軌道衛星系統訊號，公司也運用OneWeb低軌衛星設備彈性快速連接與即時通訊特性，首次於這次遶境派出OneWeb行動車與神轎同行，提供行動車多層傳輸防護及服務韌性。

中華電信也提到，這次遶境期間，公司在多處重要鑾轎停駐點皆設置攤位致贈小禮物，信眾直接透過手機掃描QR Code，即可進行「5G鑽轎腳 媽祖來祝福」互動遊戲，透過5G手機虛擬實境VR應用，即可於線上獲得媽祖滿滿祝福。

另為體恤信眾遶境辛勞，中華電信與「幸福澡堂」志工團體合作，在彰化市區設置流動澡堂，提供沐浴泡腳醫療和充電休憩等溫馨服務。

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