台南市役男入營搭火車轉計程車 家長憂風險增

圖為2024年11月台南市長黃偉哲率團前往大內營區慰問新訓役男。（擷自台南市府網頁）

2025/04/01 08:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一般役男徵集入營多半是報到集合後統一搭遊覽車或火車到營區，台南市調整作法，若各區公所發現當梯次役男人數在5人以下，由區公所自行送至外縣市營區，家長不放心，萬一役政承辦員是女性也有困擾。對此，台南市民政局表示，因應徵集人數彈性調整，政府不可能輕忽安全。

據了解，一般役男至營區的交通是在役男報到集合後統一搭乘遊覽車直接到營區。台南市改為人數5人以下，則由公所兵役人員陪同，自行轉乘多種交通工具，家長投訴反映十分不妥，運送風險增加，萬一過程中發生意外，責任歸屬如何釐清？況且役政人員於護送途中若遭遇事故，誰要負責？

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民政局表示，火車與計程車往返車資皆由市府買單，火車是安全工具，搭乘火車至離營區最近的車站後，再轉搭計程車入營，計程車不能直接進營區，是由軍方派車來接人；另1個方式，跨縣市合作，若有北部開大巴接運同梯役男南下營區，就安排順道搭車入營。

民政局強調，護送役男的的安全責任，政府絕對不可能輕鬆馬虎，即使只有1位役男入營，公所人員、徵集業務人員加上民政局兵役後勤科人員，「等於3個護送1個」，家長大可放心。而公所指派接運人員，不一定要役政承辦員，公所可以自行調配任務。

民政局解釋，由於少子化趨勢，近幾年同梯役男徵集人數不一，租1輛遊覽車約需7、8千元，而火車票加計程車車資，則約2、3千元，況且役政屬公所配合執行事項以往就有護送任務，現在只差別交通工具不同。

對於政策調整，各公所看法不一。部份公所認為，若營區位在台中成功嶺、高雄左營、屏東龍泉等地，役男及役政人員須搭乘早班火車，再轉搭計程車入營。役男人數若是4人，須安排2輛計程車，對於長期人力不足的公所而言，恐難再派員協助護送。也有公所建議，護送到火車站，由軍方派車接人。

另有公所認為，營區腹地廣大，部分地點距離大眾運輸工具下車點仍需步行相當距離，尤其夏季高溫下，難保不會造成役男及家屬不滿，進而產生民怨。此外，役政人員大都是女性，需待交接完成後再返回公所，途中行程長且存在安全風險，應審慎評估。

也有公所表示，公所可調派公務車支援，也不一定由女性役政人員護送，男性同仁都可協助，沒有問題。

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