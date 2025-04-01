2大翅鯨驚現墾丁南灣外海 疑與東海岸出沒有關

2頭大翅鯨驚現墾丁南灣外海。（潛水教練余致諠提供）

2025/04/01 07:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島南灣至後壁湖海域間昨天傍晚起驚喜發現兩頭大翅鯨現身，讓潛水業者與民眾興奮不已。潛水教練余致諠完整拍下牠們噴水、拍鰭的畫面，直呼：「近期有大西洋海神海蛞蝓，現在又有大翅鯨，恆春生態真的太豐富！」

不過，這兩頭大翅鯨疑似被一群偽虎鯨包圍，後續情況不明，引發關注。專家推測，這兩頭可能與3月25日台東長濱鄉海域發現的4頭大翅鯨有關，正值牠們南下洄游的季節。

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專家認為，大翅鯨每年2至5月會南下至沖繩、台灣及菲律賓北部海域生殖育幼，這次恆春與台東的目擊顯示台灣東南部海域仍是牠們的重要棲息地。

恆春半島曾是台灣重要捕鯨基地。南灣古稱大板埒，百年前是東南亞主要捕鯨港之一。日治時期，日本總督府推動漁業現代化，在南灣設「拖鯨道」，遺跡至今若隱若現。當時捕鯨船配備蒸汽動力與爆炸魚叉，大幅提升效率，目標包括大翅鯨、長鬚鯨等大型鯨類。老一輩居民回憶，南灣海域常見鯨群出沒，但過度獵捕導致數量銳減，昔日盛況不再。如今，偶爾現身的大翅鯨彷彿喚起這段歷史記憶。

南灣當地民眾目睹鯨魚噴水後，紛紛搭船觀賞，余致諠提醒嘆「牠們不怕船，但請保持距離。」呼籲船隻減速至10浬以下，賞鯨船保持100公尺距離，避免干擾。恆春與台東接連目擊，是否意味生態復甦，期待更多數據證實。

2頭大翅鯨驚現墾丁南灣外海。（潛水教練余致諠提供）

兩頭大翅鯨疑似被一群偽虎鯨包圍。（潛水教練余致諠提供）

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