清明連假高市掃墓觀光車潮激增，交通局規劃交管、替代道路因應。（警方提供）

2025/04/01 07:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕今（114）年清明連假自4月3日至6日共4天，高市交通局預期返鄉、出遊人車潮多，為維持清明連假墓區周邊道路交通順暢，殯葬管理處於各墓區實施交通疏導措施，人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔及鳳山拷潭，均有免費接駁車。

另觀光旅遊景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施，另受親子歡迎的壽山動物園，將彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站，轉乘56號公車前往動物園，或提前改行替代道路避免塞車。

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市府也在舊台泥廠區旁，新闢鼓山二路東、西側公有停車場，開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行約5分鐘即可抵達該停車場，轉乘接駁車前往動物園。

交通局另於衛武營都會公園東側草坪（臨國泰路及南京路），舉辦「2025高雄兒童藝術節-樂高雄」活動，為確保活動期間交通順暢，三多路/建軍路、三多路/國泰路及國泰路/南京路等重要路口，警方將視現場車流狀況，彈性實施禁止左轉管制，員警將在現場指揮交通。

因活動周邊停車位有限，可多利用公共運輸前往，搭乘捷運橘線至O10衛武營站，從6號出口出站即抵達會場，省時又便利。

此外，交通部公路局刻正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行，交通局提醒民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山汽車，可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

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